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Необычные сексуальные причуды великих людей
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Необычные сексуальные причуды великих людей

Нет одинаковых людей, каждый индивидуум уникален. Знаменитые люди не относятся к исключениям. Ниже представлены 11 великих персон со странными сексуальными причудами.
Необычные сексуальные причуды великих людей

Элвис Пресли
Певец обожал женщин с худощавым телосложением и маленьким бюстом. Пресли часто видел эротические сны и пытался воплотить их в реальность. Чтобы полностью видеть процесс, артист украсил потолок в своей спальне зеркалами. Маленький секрет позволял звезде подглядывать за парами, занимающимися сексом этажом выше.
Необычные сексуальные причуды великих людей

Мэрилин Монро
Актриса могла мгновенно завести любого понравившегося мужчину. Секреты обольщения неизвестны, но одна причуда звезды стала достоянием общественности – она никогда не надевала нижнее белье. Однажды на серьезном банкете Монро предложила убедиться в этом Джону Кеннеди.
Необычные сексуальные причуды великих людей

Наполеон
Наполеон редко бывал дома, так как был занят войной, но, когда он возвращался к своей Жозефине, отправлял письмо. В тексте французский император просил возлюбленную воздержаться от приема ванны, чтобы он мог в полной мере насладиться запахом ее тела.
Необычные сексуальные причуды великих людей

Максим Горький
Писатель с юных лет вел себя странно в вопросах секса. Когда его сверстники начали увлекаться барышнями, Горький оставался равнодушным. Вместе с друзьями он посещал публичные дома, но всегда стоял в сторонке, наблюдал за происходящим и напевал народные песни.
Необычные сексуальные причуды великих людей

Федор Достоевский
Федор Михайлович обожал агрессивный и жесткий секс. Тургенев сравнивал его похотливые желаниями с повадками маркиза Де Сада. О прихотях Достоевского рассказала его вторая супруга Анна Сниткина.
Необычные сексуальные причуды великих людей

Виктор Гюго
Гюго тоже славился странными желаниями. Его не удовлетворял обычный половой акт, поэтому многочисленных любовниц он водил через потайные ходы и овладевал ими в самых неожиданных местах. Процесс всегда был окутан таинственной атмосферой.
Необычные сексуальные причуды великих людей

Сара Бернар
В извращенности Бернар обошла всех известных людей. Французская актриса связывала секс с образом гроба и периодически просила партнера овладеть ей в подготовленном ящике.
Необычные сексуальные причуды великих людей

Александр II
Император Всероссийский любил заниматься сексом с Екатериной на жесткой кушетке. За 15 лет совместной жизни пара практически не использовала кровать. Упоминания о наклонностях Александра дошли до наших дней в письмах Екатерины Долгорукой.
Необычные сексуальные причуды великих людей

Петр III
Многие считали российского императора мужчиной с нетрадиционной ориентацией. На самом деле Петр III мог достигнуть эрекции только, глядя на супругу, облаченную во вражескую военную форму.
Необычные сексуальные причуды великих людей

Лорд Байрон
Поэт вступал в беспорядочные и многочисленные половые связи. Байрон часто просил любовниц перед сексом надеть мужскую одежду. Только оценив внешний вид дам, он начинал предаваться любовным утехам.
Необычные сексуальные причуды великих людей

Каждый из этих людей внес весомый вклад в историю и достоин уважения. Свои желания есть у каждого, поэтому не стоит осуждаться причуды других.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 18:10

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