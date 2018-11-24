У дочери Александра Малинина серьёзная депрессия





Ольга Зарубина рассказала о проблемах, постигших её в последнее время. Так, в начале лета у певицы умерла мама, и она винит врачей и частично себя в её смерти. У мамы были сбои в работе кардиостимулятора, установленного ей американскими врачами. Она говорит, что их российские коллеги просто не знали, как с ним обращаться, и не смогли вовремя помочь.Кроме того, Зарубина рассказала о ещё одной серьёзной проблеме. Её дочь от брака с певцом Александром Малининым Кира впала в затяжную депрессию. Ольга говорит, что недавно виделась с дочерью, но их общение не принесло ей удовлетворения. Она переживает за психическое состояние Киры и намерена в ближайшее время вместе с психологом лететь в Америку, чтобы помочь дочери избавиться от депрессивного состояния.В интервью Ольга не упоминала о бывшем супруге. До этого певица признавалась, она устала обсуждать их затяжной конфликт с Александром Малининым, хочет забыть об этом и продолжать жить дальше ради самого дорогого – их дочери Киры.