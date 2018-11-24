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Instagram продолжает удалять сотни тысяч фальшивых подписчиков Ольги Бузовой

Социальная сеть Instagram продолжает сотнями тысяч удалять накрученных подписчиков поющей телеведущей Ольги Бузовой.

Не секрет, что прославленная новоиспеченная певица Ольга Бузова является очень активным пользователем социальных сетей. На ее страничку в Instagram подписано больше 14 миллионов пользователей, чем неоднократно очень гордилась телезнаменитость.

Instagram продолжает удалять сотни тысяч фальшивых подписчиков Ольги Бузовой

Невзирая на известность Бузовой, многие интернет-эксперты и блогеры уверены, что подписчики Ольги накручены. По их мнению, теледива не единожды обращалась в специальные службы, которые помогали ей при помощи некой программы увеличивать количество подписчиков.

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад о фальшивых подписчиках Бузовой высказывалась и телеведущая программы «Орел и Решка» Анастасия Ивлеева. Тогда знаменитость указала на то, что у Ольги очень слабая активность на страничке, что может означать лишь одно – многие ее подписчики накручены.

И вот на днях социальная сеть Instagram ввела новую программу, которая удаляет всех подписчиков и аккаунты, являющиеся либо фейковыми, либо накрученными с помощью различных сервисов.

Instagram продолжает удалять сотни тысяч фальшивых подписчиков Ольги Бузовой

Несколько часов назад в Сети появилась информация, что от Ольги Бузовой всего за 2 дня уже отписалось больше трехсот тысяч человек. И это только начало. По мнению некоторых экспертов, вполне возможным является тот факт, что совсем скоро телеведущая реалити-шоу «Дом-2» потеряет больше миллиона подписчиков.

«Бузова продолжает терять подписчиков! Ни у кого не вызывает это подозрение? Все тайное рано или поздно становится явным! Совсем скоро и Ольга в этом убедится!» - заявил один из специалистов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:45

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