Instagram продолжает удалять сотни тысяч фальшивых подписчиков Ольги Бузовой

«Бузова продолжает терять подписчиков! Ни у кого не вызывает это подозрение? Все тайное рано или поздно становится явным! Совсем скоро и Ольга в этом убедится!» - заявил один из специалистов.







Не секрет, что прославленная новоиспеченная певица Ольга Бузова является очень активным пользователем социальных сетей. На ее страничку в Instagram подписано больше 14 миллионов пользователей, чем неоднократно очень гордилась телезнаменитость.Невзирая на известность Бузовой, многие интернет-эксперты и блогеры уверены, что подписчики Ольги накручены. По их мнению, теледива не единожды обращалась в специальные службы, которые помогали ей при помощи некой программы увеличивать количество подписчиков.Стоит напомнить, что несколько месяцев назад о фальшивых подписчиках Бузовой высказывалась и телеведущая программы «Орел и Решка» Анастасия Ивлеева. Тогда знаменитость указала на то, что у Ольги очень слабая активность на страничке, что может означать лишь одно – многие ее подписчики накручены.И вот на днях социальная сеть Instagram ввела новую программу, которая удаляет всех подписчиков и аккаунты, являющиеся либо фейковыми, либо накрученными с помощью различных сервисов.Несколько часов назад в Сети появилась информация, что от Ольги Бузовой всего за 2 дня уже отписалось больше трехсот тысяч человек. И это только начало. По мнению некоторых экспертов, вполне возможным является тот факт, что совсем скоро телеведущая реалити-шоу «Дом-2» потеряет больше миллиона подписчиков.