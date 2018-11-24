Лера Фрост рассказом о похождениях Майи Донцовой только опозорила себя





В итоге Фрост рассказала всем, что у Майи было 13 партнеров только на проекте, намекнув, что на самом деле их было больше. Более того, Донцова делала всем «захват анаконды» и получила кличку «пылесос». Алексей Купин, по словам Леры, вовсе не любит Майю и в ЗАГС пригласил девушку только по приказу организаторов проекта.На этом сенсация закончилась, но этим Лера лишь привлекала внимание к своей персоне. Пользователи напомнили Валерии, что в свое время она хвасталась, что «захват анаконды» лучше нее никто не делает, и даже предлагала провести мастер-класс.Также Фрост напомнили, что однажды она принесла из клуба 300 тысяч в букете, и порекомендовали Лере поискать «бревно в своем глазу», а не заниматься поиском «соринок» у Донцовой.