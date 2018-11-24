АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Лера Фрост рассказом о похождениях Майи Донцовой только опозорила себя

Участница «Дом-2» Валерия Фрост выполнила свое общение подписчикам и рассказала всю правду об отношениях Майи Донцовой и Алексея Купина, но сенсации не получилось, а Лера лишь привлекла внимание к своему «сомнительному» прошлому.

В итоге Фрост рассказала всем, что у Майи было 13 партнеров только на проекте, намекнув, что на самом деле их было больше. Более того, Донцова делала всем «захват анаконды» и получила кличку «пылесос». Алексей Купин, по словам Леры, вовсе не любит Майю и в ЗАГС пригласил девушку только по приказу организаторов проекта.

Лера Фрост рассказом о похождениях Майи Донцовой только опозорила себя

На этом сенсация закончилась, но этим Лера лишь привлекала внимание к своей персоне. Пользователи напомнили Валерии, что в свое время она хвасталась, что «захват анаконды» лучше нее никто не делает, и даже предлагала провести мастер-класс.

Лера Фрост рассказом о похождениях Майи Донцовой только опозорила себя

Также Фрост напомнили, что однажды она принесла из клуба 300 тысяч в букете, и порекомендовали Лере поискать «бревно в своем глазу», а не заниматься поиском «соринок» у Донцовой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владельцы iPhone продолжают жаловаться на
Ксения Бородина с ранних лет приучает дочек к
McDonald‘s презентовал версию Volkswagen e-Golf
У дочери Александра Малинина серьёзная депрессия
Instagram продолжает удалять сотни тысяч
От боли в животе до скрежета зубов: Ученые
Вьетнамская компания VinFast представила новый
Уфологи объяснили, зачем пришельцы подожгли леса
Лера Фрост рассказом о похождениях Майи Донцовой
Бородина хочет помочь беременной
Звезда Дом-2 Марго Овсянникова требует от бывшего
"Не с той связался": Фигуристка Туктамышева
Учёные раскрыли причину асимметрии тела у
Ольга Бузова в Instagram заявила, что экстренно
Жители Москвы не смогут снимать концерт Rammstein
После расставания с Гуфом Кети Топурия заговорила
Стоимость смартфона Samsung Galaxy Flex перевалит
Активный игрок в Fallout 76 пожаловался на
Саша Черно пообещала оскорблять Ксению Бородину и
45-летний Сергей Безруков снова стал отцом
Учёные: Беременным женщинам следует отказаться от
Планшет Voyo i8 на 10-ядерной SoC Helio X27
Учёные: На Марсе нет жидкой воды
Врачи назвали самые вредные для желудка напитки
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram снимок в
«Мой график – безумный»: Ксения Бородина
Минувшей ночью Москву угрожали взорвать трижды
Министр спорта Колобков пообещал сдать нормы ГТО
Телеведущая Липа Тетерич в третий раз стала мамой
Пожилая жена Гогена Солнцева просит у мужа
Просмотреть все новости