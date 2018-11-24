АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Вьетнамская компания VinFast представила новый автомобиль Fadil

Вьетнамская компания VinFast представила новый автомобиль Fadil. Данная модель представляет собой клон Opel Karl Rocks, однако обладает более мощным двигателем.

Вьетнамская компания VinFast представила новый автомобиль Fadil

В большинстве ситуаций копирование образа является наказуемым, однако VinFast смогли узаконить данное действие. Несмотря на то, что визуально новый Fadil отличается от Karl Rocks лишь логотипом и радиаторной решеткой, компания имеет на это право. Дело в том, что Opel работал в составе концерна General Motors, и все права на автомобили, выпущенные компанией, принадлежат именно GM. Техническая составляющая авто унифицирована с другой машиной – Chevrolet Spark. Модель обладает двигателем, мощность которого при объеме 1,4 литра составляет 98 лошадиных сил. Авто оснащено клиноременным вариатором в трансмиссии, стандартная комплектация обладает двумя подушками безопасности, впрочем, более дорогая версия имеет в салоне 6 подушек, камеру заднего вида, а также медиасистему.

Выпуск Fadil стартует в 2019 году, при этом стоимость составит $14 400 без учета налогов. Как сообщается, данная цена будет доступна лишь для тех, кто пойдет на предзаказ модели.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владельцы iPhone продолжают жаловаться на
Ксения Бородина с ранних лет приучает дочек к
McDonald‘s презентовал версию Volkswagen e-Golf
У дочери Александра Малинина серьёзная депрессия
Instagram продолжает удалять сотни тысяч
От боли в животе до скрежета зубов: Ученые
Вьетнамская компания VinFast представила новый
Уфологи объяснили, зачем пришельцы подожгли леса
Лера Фрост рассказом о похождениях Майи Донцовой
Бородина хочет помочь беременной
Звезда Дом-2 Марго Овсянникова требует от бывшего
"Не с той связался": Фигуристка Туктамышева
Учёные раскрыли причину асимметрии тела у
Ольга Бузова в Instagram заявила, что экстренно
Жители Москвы не смогут снимать концерт Rammstein
После расставания с Гуфом Кети Топурия заговорила
Стоимость смартфона Samsung Galaxy Flex перевалит
Активный игрок в Fallout 76 пожаловался на
Саша Черно пообещала оскорблять Ксению Бородину и
45-летний Сергей Безруков снова стал отцом
Учёные: Беременным женщинам следует отказаться от
Планшет Voyo i8 на 10-ядерной SoC Helio X27
Учёные: На Марсе нет жидкой воды
Врачи назвали самые вредные для желудка напитки
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram снимок в
«Мой график – безумный»: Ксения Бородина
Минувшей ночью Москву угрожали взорвать трижды
Министр спорта Колобков пообещал сдать нормы ГТО
Телеведущая Липа Тетерич в третий раз стала мамой
Пожилая жена Гогена Солнцева просит у мужа
Просмотреть все новости