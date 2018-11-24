Вьетнамская компания VinFast представила новый автомобиль Fadil





В большинстве ситуаций копирование образа является наказуемым, однако VinFast смогли узаконить данное действие. Несмотря на то, что визуально новый Fadil отличается от Karl Rocks лишь логотипом и радиаторной решеткой, компания имеет на это право. Дело в том, что Opel работал в составе концерна General Motors, и все права на автомобили, выпущенные компанией, принадлежат именно GM. Техническая составляющая авто унифицирована с другой машиной – Chevrolet Spark. Модель обладает двигателем, мощность которого при объеме 1,4 литра составляет 98 лошадиных сил. Авто оснащено клиноременным вариатором в трансмиссии, стандартная комплектация обладает двумя подушками безопасности, впрочем, более дорогая версия имеет в салоне 6 подушек, камеру заднего вида, а также медиасистему.Выпуск Fadil стартует в 2019 году, при этом стоимость составит $14 400 без учета налогов. Как сообщается, данная цена будет доступна лишь для тех, кто пойдет на предзаказ модели.