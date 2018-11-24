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Бородина хочет помочь беременной Рапунцель-младшей выиграть в конкурсе «Человек года 2018»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина продолжает помогать беременной Алене Савкиной (Рапунцель-младшей) выиграть не только звание «Человека года 2018», но и заполучить недвижимость в Москве.

Многих телезрителей удивило, как истерически отреагировала Алена на то, что ее с мамой переселяют в общий дом. Впрочем, как оказалось, поклонники телепроекта даже не догадывались, почему же Бородина приняла такое довольно жесткое решение.

Бородина хочет помочь беременной Рапунцель-младшей выиграть в конкурсе «Человек года 2018»

Дело в том, что Ксения отчаянно стремится помочь одинокой Савкиной выиграть конкурс «Человек года 2018». Конечно же, чтобы Алена одержала в состязании за московскую недвижимость победу, за девушку должны проголосовать большинство телезрителей.

Многие участники телестройки «Дом-2» перед подобными конкурсами старались делать все возможное, чтобы зритель обратил на них внимание: устраивали скандалы, ссоры, расставались и даже разводились, чтобы фанаты шоу их пожалели и отдали свои голоса.

По такой схеме решила пойти и Бородина, которая понимает, что беременной Рапунцель-младшей будет не комфортно находиться в общем доме, все равно ее туда переселила. Ксения уверена, что именно такими крайними мерами она поможет Алене увеличить шансы на победу и обеспечит молодую мамочку собственным жилищем.

Бородина хочет помочь беременной Рапунцель-младшей выиграть в конкурсе «Человек года 2018»

К слову, вчера в прямой эфир выходил один из конкурентов Савкиной, который отметил, что переселение Алены точно будет иметь свои результаты.

«Мы уже давно заметили, что Бородина готова до последнего отстаивать Савкину. Ее можно понять, ей хочется обеспечить мать-одиночку своим жилищем», - отметил Роман Капаклы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:15

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