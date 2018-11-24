Бородина хочет помочь беременной Рапунцель-младшей выиграть в конкурсе «Человек года 2018»

«Мы уже давно заметили, что Бородина готова до последнего отстаивать Савкину. Ее можно понять, ей хочется обеспечить мать-одиночку своим жилищем», - отметил Роман Капаклы.







Многих телезрителей удивило, как истерически отреагировала Алена на то, что ее с мамой переселяют в общий дом. Впрочем, как оказалось, поклонники телепроекта даже не догадывались, почему же Бородина приняла такое довольно жесткое решение.Дело в том, что Ксения отчаянно стремится помочь одинокой Савкиной выиграть конкурс «Человек года 2018». Конечно же, чтобы Алена одержала в состязании за московскую недвижимость победу, за девушку должны проголосовать большинство телезрителей.Многие участники телестройки «Дом-2» перед подобными конкурсами старались делать все возможное, чтобы зритель обратил на них внимание: устраивали скандалы, ссоры, расставались и даже разводились, чтобы фанаты шоу их пожалели и отдали свои голоса.По такой схеме решила пойти и Бородина, которая понимает, что беременной Рапунцель-младшей будет не комфортно находиться в общем доме, все равно ее туда переселила. Ксения уверена, что именно такими крайними мерами она поможет Алене увеличить шансы на победу и обеспечит молодую мамочку собственным жилищем.К слову, вчера в прямой эфир выходил один из конкурентов Савкиной, который отметил, что переселение Алены точно будет иметь свои результаты.