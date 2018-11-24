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"Не с той связался": Фигуристка Туктамышева заявила о вымогательстве денег в Instagram

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о вымогательстве денег и взломе страницы в Instagram. Спортсменка заявила, что хакер не с той связался.

"Не с той связался": Фигуристка Туктамышева заявила о вымогательстве денег в Instagram

В своём аккаунте Twitter Туктамышева сообщила о том, что очень зла, ведь больше не может войти в Instagram. Как выяснилось, злоумышленник не просто взломал страницу российской чемпионки, а требует у той денег и анонимно шлёт угрозы. О том, что именно собирается сделать хакер, фигуристка не упоминает, но рассказывает, что пыталась решить проблему через администрацию соцсети.

Instagram помочь спортсменке пока не смог, и это очень её возмутило. Сейчас Туктамышева самостоятельно ищет программиста, который поможет ей вернуть страницу и выйди на след взломщика, чтобы наказать его.

"Он требует у меня деньги и угрожает. Не оставлю это дело так. Он не с той связался", - подытожила фигуристка.

Ранее знаменитость отмечала, что её популярность резко возросла после номера на льду в одном бюстгальтере под песню Бритни Спирс. Выступление состоялось в рамках Гран-при в Москве - Rostelecom Cup.

"Не с той связался": Фигуристка Туктамышева заявила о вымогательстве денег в Instagram

"Я ожидала, что это принесёт много положительных и негативных откликов. Но ведь я и выиграла тот этап", - комментирует 21-летняя Туктамышева.



 
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Спорт
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:03

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