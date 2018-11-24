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Уфологи объяснили, зачем пришельцы подожгли леса в Калифорнии

Уфологи считают инопланетных пришельцев виновниками масштабных лесных пожаров в Калифорнии. Это произошло в результате использования инопланетянами мощного энергетического оружия, уверены они.

Уфологи объяснили, зачем пришельцы подожгли леса в Калифорнии

Первые лесные возгорания начались в Калифорнии ещё летом этого года. Тогда их удавалось локализировать практически без проблем. В ноябре пожары стали гораздо опаснее и вызвали панику у местного населения. Уже известно о восьмидесяти погибших и около шестисот пропавших без вести в результате стихийного бедствия. Учёные пытаются разгадать причину столь сильных возгораний, а уфологи уже предложили свою версию.

Уфологи уверены, что не обошлось без вмешательства представителей внеземных цивилизаций. Скорее всего, пришельцы использовали сверхмощное энергетическое оружие. Доказательством этой теории являются следы ожогов, которые могли возникнуть только от применения целевого лазера. По предположениям конспирологов, выстрелы из такого оружия производились с самолётов или космических кораблей пришельцев. В результате прицельных выстрелов происходили точные возгорания. Так, вокруг дотла уничтоженного дома лес оказался абсолютно не тронут пламенем.

По словам уфологов, это своеобразная проверка пришельцами реакции жителей Земли на экстремальные ситуации. Существуют версии, что именно инопланетяне создают на планете ураганные дожди и грозы с помощью высоко развитых технологий.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:24

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