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Звезда Дом-2 Марго Овсянникова требует от бывшего жениха деньги за платье

Бывшая участница скандального реалити-шоу Дома-2 Марго Овсянникова хоть и покинула периметр, но внимательно следит за жизнью коллег по телестройке.

Особенно следит Маргарита за бывшим возлюбленным Артемом Сорокой.

Звезда Дом-2 Марго Овсянникова требует от бывшего жениха деньги за платье

Какая-то другая, может быть, не подала бы вида, чтобы не выдать себя, но не такая Овсянникова. И когда Марго увидела, как Артём с Леной Барановой сожгли ее платье на пляже, то жутко разозлилась.

Теперь блондинка хочет потребовать возместить ущерб за купленное платье.

Отец Маргариты абсолютно со своей дочкой согласен и даже успел пригрозить Сороке расправой, если тот не вернет деньги не только за этот наряд, но и за ее чемодан, оставшийся у него.

Звезда Дом-2 Марго Овсянникова требует от бывшего жениха деньги за платье

По скромным подсчетам семьи Овсянниковых, молодой человек должен отдать 15 тысяч рублей.

Сегодня болельщики телепроекта не понимают: если девушка на самом деле вычеркнула Сороку из своей жизни, то для чего продолжать при каждой возможности пиариться на их бывших отношениях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05

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