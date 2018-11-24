Звезда Дом-2 Марго Овсянникова требует от бывшего жениха деньги за платье
Бывшая участница скандального реалити-шоу Дома-2 Марго Овсянникова хоть и покинула периметр, но внимательно следит за жизнью коллег по телестройке.
Особенно следит Маргарита за бывшим возлюбленным Артемом Сорокой.
Какая-то другая, может быть, не подала бы вида, чтобы не выдать себя, но не такая Овсянникова. И когда Марго увидела, как Артём с Леной Барановой сожгли ее платье на пляже, то жутко разозлилась.
Теперь блондинка хочет потребовать возместить ущерб за купленное платье.
Отец Маргариты абсолютно со своей дочкой согласен и даже успел пригрозить Сороке расправой, если тот не вернет деньги не только за этот наряд, но и за ее чемодан, оставшийся у него.
По скромным подсчетам семьи Овсянниковых, молодой человек должен отдать 15 тысяч рублей.
Сегодня болельщики телепроекта не понимают: если девушка на самом деле вычеркнула Сороку из своей жизни, то для чего продолжать при каждой возможности пиариться на их бывших отношениях.
Особенно следит Маргарита за бывшим возлюбленным Артемом Сорокой.
Какая-то другая, может быть, не подала бы вида, чтобы не выдать себя, но не такая Овсянникова. И когда Марго увидела, как Артём с Леной Барановой сожгли ее платье на пляже, то жутко разозлилась.
Теперь блондинка хочет потребовать возместить ущерб за купленное платье.
Отец Маргариты абсолютно со своей дочкой согласен и даже успел пригрозить Сороке расправой, если тот не вернет деньги не только за этот наряд, но и за ее чемодан, оставшийся у него.
По скромным подсчетам семьи Овсянниковых, молодой человек должен отдать 15 тысяч рублей.
Сегодня болельщики телепроекта не понимают: если девушка на самом деле вычеркнула Сороку из своей жизни, то для чего продолжать при каждой возможности пиариться на их бывших отношениях.