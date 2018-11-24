Звезда Дом-2 Марго Овсянникова требует от бывшего жениха деньги за платье

Особенно следит Маргарита за бывшим возлюбленным Артемом Сорокой.Какая-то другая, может быть, не подала бы вида, чтобы не выдать себя, но не такая Овсянникова. И когда Марго увидела, как Артём с Леной Барановой сожгли ее платье на пляже, то жутко разозлилась.Теперь блондинка хочет потребовать возместить ущерб за купленное платье.Отец Маргариты абсолютно со своей дочкой согласен и даже успел пригрозить Сороке расправой, если тот не вернет деньги не только за этот наряд, но и за ее чемодан, оставшийся у него.По скромным подсчетам семьи Овсянниковых, молодой человек должен отдать 15 тысяч рублей.Сегодня болельщики телепроекта не понимают: если девушка на самом деле вычеркнула Сороку из своей жизни, то для чего продолжать при каждой возможности пиариться на их бывших отношениях.