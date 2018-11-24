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Жители Москвы не смогут снимать концерт Rammstein на мобильники

В обозримом будущем на одной из сцен Москвы выступит группа Rammstein. По этому случаю смартфоны зрителей будут оснащены системой Yondr, не позволяющей делать видеозаписи.

Жители Москвы не смогут снимать концерт Rammstein на мобильники

Данная практика, как отмечается, достаточно распространена за рубежом. Вместо того, чтобы изымать устройства при входе, они останутся у владельцев, однако будут лишены некоторых возможностей. Такая мера предотвратит утерю имущества по вине служащих и в целом считается более современной. Система Yondr представляет собой некий чехол, который будет на смартфоне от начала концерта и до его окончания. Отмечается, что билеты на концерт культовой немецкой группы Rammstein были распроданы с рекордной для столицы скоростью: 30 000 билетов ушли за 2 недели.

Выступление Rammstein в Москве состоится 29 июля следующего года на стадионе “Динамо”. После данного концерта группа также планирует выступить и в Питере. Сообщается, что музыканты намерены исполнить песни из нового альбома, который выйдет в мае 2019 года.



 
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Культура
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:50

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