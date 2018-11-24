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Стоимость смартфона Samsung Galaxy Flex перевалит за 150 000 рублей

Стала известна стоимость нового смартфона Samsung Galaxy Flex. Ранее эксперты предполагали, что модель обойдется в $2000, однако реальная цена значительно выше.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy Flex перевалит за 150 000 рублей

О выходе нового Galaxy Flex стало известно достаточно давно, модель быстро обрела популярность благодаря необычайно высокой цене. Несмотря на то, что эксперты называли $2000 предельной стоимостью смартфона, СМИ Британии удалось узнать некоторые подробности о фактической ценовой политике компании касательно данного гаджета лишь 23 ноября. Согласно последним данным, модель будет реализовываться за 1500-2000 фунтов стерлингов, что в долларовом эквиваленте примерно 1925-2565.

Судя по внушительной стоимости Galaxy Flex, характеристики устройства должны быть самыми передовыми из возможных на текущий момент. Цену модели в рублях можно действительно считать астрономической – порядка 170 000.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:40

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