Стоимость смартфона Samsung Galaxy Flex перевалит за 150 000 рублей





О выходе нового Galaxy Flex стало известно достаточно давно, модель быстро обрела популярность благодаря необычайно высокой цене. Несмотря на то, что эксперты называли $2000 предельной стоимостью смартфона, СМИ Британии удалось узнать некоторые подробности о фактической ценовой политике компании касательно данного гаджета лишь 23 ноября. Согласно последним данным, модель будет реализовываться за 1500-2000 фунтов стерлингов, что в долларовом эквиваленте примерно 1925-2565.Судя по внушительной стоимости Galaxy Flex, характеристики устройства должны быть самыми передовыми из возможных на текущий момент. Цену модели в рублях можно действительно считать астрономической – порядка 170 000.