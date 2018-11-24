«Поздравляю вас от всего сердца и желаю вашей крепкой семьи здоровья и любви!!!», «Какие глаза счастливые», «Поздравляем..Вот оно счастье», - пишут в Сети.



45-летний Сергей Безруков снова стал отцом. Выдающийся российский актер лично рассказал о своей радости подписчикам Instagram, не забыв поблагодарить супругу Анну Матинсон за такой бесценный подарок.Буквально час назад Сергей Безруков выложил в Сеть фотографию, сделанную в родильном отделении. Счастливый папа улыбается в камеру, пряча за своей спиной любимую жену и новорожденного сына.Фолловеры бросились поздравлять звездное семейство с прибавлением, желая Сергею Безрукову, Анне Матинсон и их сыну всего самого наилучшего.Напомним, что старшей дочке Безрукова и Матинсон летом исполнилось два года. Ее назвали Марией, а как назовут новорожденного мальчика, пока не известно.