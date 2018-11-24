Активный игрок в Fallout 76 пожаловался на бессмертие персонажа
В Bethesda поступила жалоба от активного игрока Fallout 76, который сетовал на бессмертие своего персонажа. В процессе игры выяснилось, что у героя нет очков, показывающих состояние здоровья, поэтому персонаж не может умереть.
По словам пользователя, его персонаж оказался ходячим мертвецом, но умереть он не смог, даже после попытки предпринять все доступные способы. По этой причине у геймера нет возможности заниматься в Fallout 76 доступными активностями. Игрок отмечает, что он дошёл до максимального уровня, завладев всеми наградами, теперь не знает, чем дальше заняться в сюжете.
Тогда геймер решил обратиться в техническую поддержку Bethesda, получив ответ через несколько дней, но вопрос так и не был решён. После размещения публикации на Reddit в комментариях появилось сообщение от представителя Bethesda, который попросил выслать ему подробную информацию об ошибке.
По словам пользователя, его персонаж оказался ходячим мертвецом, но умереть он не смог, даже после попытки предпринять все доступные способы. По этой причине у геймера нет возможности заниматься в Fallout 76 доступными активностями. Игрок отмечает, что он дошёл до максимального уровня, завладев всеми наградами, теперь не знает, чем дальше заняться в сюжете.
Тогда геймер решил обратиться в техническую поддержку Bethesda, получив ответ через несколько дней, но вопрос так и не был решён. После размещения публикации на Reddit в комментариях появилось сообщение от представителя Bethesda, который попросил выслать ему подробную информацию об ошибке.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 09:30