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Активный игрок в Fallout 76 пожаловался на бессмертие персонажа

В Bethesda поступила жалоба от активного игрока Fallout 76, который сетовал на бессмертие своего персонажа. В процессе игры выяснилось, что у героя нет очков, показывающих состояние здоровья, поэтому персонаж не может умереть.

Активный игрок в Fallout 76 пожаловался на бессмертие персонажа

По словам пользователя, его персонаж оказался ходячим мертвецом, но умереть он не смог, даже после попытки предпринять все доступные способы. По этой причине у геймера нет возможности заниматься в Fallout 76 доступными активностями. Игрок отмечает, что он дошёл до максимального уровня, завладев всеми наградами, теперь не знает, чем дальше заняться в сюжете.

Тогда геймер решил обратиться в техническую поддержку Bethesda, получив ответ через несколько дней, но вопрос так и не был решён. После размещения публикации на Reddit в комментариях появилось сообщение от представителя Bethesda, который попросил выслать ему подробную информацию об ошибке.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 09:30

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