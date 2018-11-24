Активный игрок в Fallout 76 пожаловался на бессмертие персонажа





По словам пользователя, его персонаж оказался ходячим мертвецом, но умереть он не смог, даже после попытки предпринять все доступные способы. По этой причине у геймера нет возможности заниматься в Fallout 76 доступными активностями. Игрок отмечает, что он дошёл до максимального уровня, завладев всеми наградами, теперь не знает, чем дальше заняться в сюжете.Тогда геймер решил обратиться в техническую поддержку Bethesda, получив ответ через несколько дней, но вопрос так и не был решён. После размещения публикации на Reddit в комментариях появилось сообщение от представителя Bethesda, который попросил выслать ему подробную информацию об ошибке.