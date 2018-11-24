АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Саша Черно пообещала оскорблять Ксению Бородину и Ольгу Бузову в ответ на их унижения

На днях участница «Дома-2» Саша Черно выказала свое недовольство поведением ведущих шоу «Бородина против Бузовой» и пообещала на их унижения отвечать той же монетой.

Саша Черно не церемонится ни с кем и всегда говорит, что думает, в том числе рассказывает организаторам, какие блага ей должна обеспечить телестройка.

Саша Черно пообещала оскорблять Ксению Бородину и Ольгу Бузову в ответ на их унижения

Авторитетов для Черно также не существует, и она решила дать бой ведущим «Дом-2» Ксении Бородиной и Ольге Бузовой, которые в прямом смысле слова втаптывают в грязь участников, унижают и оскорбляют их.

Александра заявила, что не собирается сидеть и молчать, и будет относиться ко всем так же, как они относятся к ней.

Саша Черно пообещала оскорблять Ксению Бородину и Ольгу Бузову в ответ на их унижения

Пользователи предрекли Саше Черно скорый вылет из проекта и напомнили, что они пришли на телестройку, чтобы позориться, и нечего теперь строить из себя обиженных.

Впрочем, часть фолловеров поддержала толстушку и согласилась, что ведущие в последнее время ведут себя неподобающим для их статуса образом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После расставания с Гуфом Кети Топурия заговорила
Стоимость смартфона Samsung Galaxy Flex перевалит
Активный игрок в Fallout 76 пожаловался на
Саша Черно пообещала оскорблять Ксению Бородину и
45-летний Сергей Безруков снова стал отцом
Учёные: Беременным женщинам следует отказаться от
Планшет Voyo i8 на 10-ядерной SoC Helio X27
Учёные: На Марсе нет жидкой воды
Врачи назвали самые вредные для желудка напитки
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram снимок в
«Мой график – безумный»: Ксения Бородина
Минувшей ночью Москву угрожали взорвать трижды
Министр спорта Колобков пообещал сдать нормы ГТО
Телеведущая Липа Тетерич в третий раз стала мамой
Пожилая жена Гогена Солнцева просит у мужа
Майкл Дуглас боится, что его дети унаследуют
В Финляндии собираются в будущем производить еду
Лев Лещенко заступился за рэпера Хаски
Фургоны LADA Largus в октябре вошли в тройку
В России могут запретить очень мощные двигатели
Мария Захарова поделилась оригинальным снимком из
Xiaomi Mi 9 получил особенность, которая всех
Apple в России запустила акцию по возврату
В Сети выложили официальные рендеры бюджетного
«ВКонтакте» вернет деньги за покупки
Возраст сорока 40 московских таксистов составляет
Уфологи: Нибиру находится в зоне действия
Евгений Плющенко с сыном до слез растрогали Яну
Ани Лорак похвасталась способностью делать
Голосовой помощник Siri на iPhone сравнила Трампа
Просмотреть все новости