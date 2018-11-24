Саша Черно пообещала оскорблять Ксению Бородину и Ольгу Бузову в ответ на их унижения

Саша Черно не церемонится ни с кем и всегда говорит, что думает, в том числе рассказывает организаторам, какие блага ей должна обеспечить телестройка.Авторитетов для Черно также не существует, и она решила дать бой ведущим «Дом-2» Ксении Бородиной и Ольге Бузовой, которые в прямом смысле слова втаптывают в грязь участников, унижают и оскорбляют их.Александра заявила, что не собирается сидеть и молчать, и будет относиться ко всем так же, как они относятся к ней.Пользователи предрекли Саше Черно скорый вылет из проекта и напомнили, что они пришли на телестройку, чтобы позориться, и нечего теперь строить из себя обиженных.Впрочем, часть фолловеров поддержала толстушку и согласилась, что ведущие в последнее время ведут себя неподобающим для их статуса образом.