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Учёные: Беременным женщинам следует отказаться от напитков, содержащих кофеин

Учёные рекомендуют беременным женщинам отказаться от употребления напитков, в которых содержится кофеин. Регулярный приём этого вещества приводит к уменьшению размера эмбриона.

Учёные: Беременным женщинам следует отказаться от напитков, содержащих кофеин

Учёные из Ирландии провели эксперимент, в котором принимали участие 941 беременная женщина, из них 48 процентов получали кофеин из чая, а 38 процентов употребляли кофе. В результате было установлено, что 100 миллиграммов кофеина, поступавшие в организм беременной женщины ежедневно в первые три месяца с момента зачатия, негативно отражалось на весе малыша. Ребёнок рождался на 72 грамма меньше, чем у мамочек, не употреблявших чай и кофе.

К тому же специалисты установили, что кофеин сокращает срок вынашивания плода. Позднее при измерении младенца эксперты установили, что помимо снижения веса, у детей была меньше окружность головы. Негативный эффект кофеина наблюдался даже у тех женщин, которые редко употребляли чай и кофе.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:10

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