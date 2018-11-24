Планшет Voyo i8 на 10-ядерной SoC Helio X27 обойдется в 150 долларов





Устройство оснащено монитором с диагональю 9,7 дюймов и размером 2048 х 1536 пикселей. Угол обзора составляет 178 градусов.10-ядерный однокристальный процессор Helio X27 является достаточно мощным, но при этом сравнительно недорогим вариантом. Количество оперативной памяти модели составляет 4 ГБ, а флеш-памяти - 64 ГБ. Одним из главных плюсов Voyo i8 можно считать возможность поддержки связи 4G каждой из SIM-карт.Аккумулятор модели обладает мощностью в 6000 мАч, а также двумя камерами разрешением 8 и 3 Мп. Динамики устройства предоставляют владельцу качество звучания stereo 360.