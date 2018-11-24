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Планшет Voyo i8 на 10-ядерной SoC Helio X27 обойдется в 150 долларов

Voyo i8 стал доступен для предварительного заказа. Данный планшет представляет собой оптимальное соотношение цены и качества, благодаря ОС Android 8.0 Oreo, 10-ядерному процессору Helio X27 и стоимости $150.

Планшет Voyo i8 на 10-ядерной SoC Helio X27 обойдется в 150 долларов

Устройство оснащено монитором с диагональю 9,7 дюймов и размером 2048 х 1536 пикселей. Угол обзора составляет 178 градусов.10-ядерный однокристальный процессор Helio X27 является достаточно мощным, но при этом сравнительно недорогим вариантом. Количество оперативной памяти модели составляет 4 ГБ, а флеш-памяти - 64 ГБ. Одним из главных плюсов Voyo i8 можно считать возможность поддержки связи 4G каждой из SIM-карт.

Аккумулятор модели обладает мощностью в 6000 мАч, а также двумя камерами разрешением 8 и 3 Мп. Динамики устройства предоставляют владельцу качество звучания stereo 360.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:51

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