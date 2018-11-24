Минувшей ночью Москву угрожали взорвать трижды





Первый телефонный звонок был зафиксирован около 18 часов 23 ноября. По тревоге были подняты кинологи и сотрудники МЧС, которые тщательно обследовали Большой театр, но ничего подозрительного не нашли.Угроза взрыва оказалась недействительной и в случае, когда неизвестный в час ночи предупредил о заложенной бомбе в отеле «Молодежный». Это подтвердили сотрудники экстренных служб после обследования здания.Аналогичная ситуация сложилась вокруг Киевского вокзала, где в связи с потенциальной угрозой были эвакуированы пассажиры и персонал транспортного узла.Особенно массовыми анонимные звонки о якобы угрозе взрыва стали осенью прошлого года, когда в России по ложным тревогам было эвакуировано в общей сложности 1,04 миллиона человек.