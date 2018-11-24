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Минувшей ночью Москву угрожали взорвать трижды

Минувшей ночью Москву угрожали взорвать трижды. Анонимные сообщения тревожного содержания стали поводом для проверки Большого театра, отеля «Молодежный» и Киевского вокзала.

Минувшей ночью Москву угрожали взорвать трижды

Первый телефонный звонок был зафиксирован около 18 часов 23 ноября. По тревоге были подняты кинологи и сотрудники МЧС, которые тщательно обследовали Большой театр, но ничего подозрительного не нашли.

Угроза взрыва оказалась недействительной и в случае, когда неизвестный в час ночи предупредил о заложенной бомбе в отеле «Молодежный». Это подтвердили сотрудники экстренных служб после обследования здания.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг Киевского вокзала, где в связи с потенциальной угрозой были эвакуированы пассажиры и персонал транспортного узла.

Особенно массовыми анонимные звонки о якобы угрозе взрыва стали осенью прошлого года, когда в России по ложным тревогам было эвакуировано в общей сложности 1,04 миллиона человек.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:34

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