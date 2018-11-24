Учёные: На Марсе нет жидкой воды





Эксперты полагали, что на Красной планете присутствует жидкая вода, однако эти данные были основаны на неверной интерпретации информации, полученной с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter. Спектрометр инфракрасного излучения CRISM занимался поиском на Марсе гидратированных перхлоратов, понижающих температуру замерзания воды на 80 градусов, а это делает возможным наличие на планете жидкой воды.Специалисты заметили проблему с алгоритмом. По их мнению, найти гидратированные перхлораты возможно, но одного спектрального метода здесь недостаточно. Исследователи уточняют, что на поверхности Марса эти слои имеются, и они очень важны для обитаемости, но в вопросе их поиска следует быть осторожными.