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Учёные: На Марсе нет жидкой воды

Американские учёные установили, что на Марсе нет жидкой воды. На самом деле, те участки, где предполагалось её наличие, абсолютно сухие и не имеют признаков жизни.

Учёные: На Марсе нет жидкой воды

Эксперты полагали, что на Красной планете присутствует жидкая вода, однако эти данные были основаны на неверной интерпретации информации, полученной с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter. Спектрометр инфракрасного излучения CRISM занимался поиском на Марсе гидратированных перхлоратов, понижающих температуру замерзания воды на 80 градусов, а это делает возможным наличие на планете жидкой воды.

Специалисты заметили проблему с алгоритмом. По их мнению, найти гидратированные перхлораты возможно, но одного спектрального метода здесь недостаточно. Исследователи уточняют, что на поверхности Марса эти слои имеются, и они очень важны для обитаемости, но в вопросе их поиска следует быть осторожными.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:48

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