Пожилая жена Гогена Солнцева просит у мужа прощения

«Гоген, прости меня!», - пишет подписчик с этим именем.

Пользователь под никомнаписал, чтобы его простили.Очень возможно, что в интернете объявилась сама пожилая супруга Гогена - Екатерина Терешкович. И 63-летняя женщина планирует уговорить супруга помириться, ради чего готова попросить прощения.Надо отметить, что данный аккаунт очень свежий, потому что создан совсем недавно - на нём всего 5 публикаций. А публикации эти - совместные фото Солнцева и Екатерины, а также скриншоты из передачи Андрея Малахова.Напомним, после того, как пожилая супруга Гогена Екатерина сделала пластическую операцию, она стала вести себя высокомерно, и после скандала молодой муж выгнал её