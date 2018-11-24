АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Пожилая жена Гогена Солнцева просит у мужа прощения

Под очередным постом в Instagram бывшего участника скандального реалити-шоу Дом-2, а ныне блогера Гогена Солнцева появился интересный комментарий.

Пользователь под ником ekaterina tereshkovich написал, чтобы его простили.

Пожилая жена Гогена Солнцева просит у мужа прощения

«Гоген, прости меня!», - пишет подписчик с этим именем.

Очень возможно, что в интернете объявилась сама пожилая супруга Гогена - Екатерина Терешкович. И 63-летняя женщина планирует уговорить супруга помириться, ради чего готова попросить прощения.

Надо отметить, что данный аккаунт очень свежий, потому что создан совсем недавно - на нём всего 5 публикаций. А публикации эти - совместные фото Солнцева и Екатерины, а также скриншоты из передачи Андрея Малахова.

Напомним, после того, как пожилая супруга Гогена Екатерина сделала пластическую операцию, она стала вести себя высокомерно, и после скандала молодой муж выгнал её



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После расставания с Гуфом Кети Топурия заговорила
Стоимость смартфона Samsung Galaxy Flex перевалит
Активный игрок в Fallout 76 пожаловался на
Саша Черно пообещала оскорблять Ксению Бородину и
45-летний Сергей Безруков снова стал отцом
Учёные: Беременным женщинам следует отказаться от
Планшет Voyo i8 на 10-ядерной SoC Helio X27
Учёные: На Марсе нет жидкой воды
Врачи назвали самые вредные для желудка напитки
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram снимок в
«Мой график – безумный»: Ксения Бородина
Минувшей ночью Москву угрожали взорвать трижды
Министр спорта Колобков пообещал сдать нормы ГТО
Телеведущая Липа Тетерич в третий раз стала мамой
Пожилая жена Гогена Солнцева просит у мужа
Майкл Дуглас боится, что его дети унаследуют
В Финляндии собираются в будущем производить еду
Лев Лещенко заступился за рэпера Хаски
Фургоны LADA Largus в октябре вошли в тройку
В России могут запретить очень мощные двигатели
Мария Захарова поделилась оригинальным снимком из
Xiaomi Mi 9 получил особенность, которая всех
Apple в России запустила акцию по возврату
В Сети выложили официальные рендеры бюджетного
«ВКонтакте» вернет деньги за покупки
Возраст сорока 40 московских таксистов составляет
Уфологи: Нибиру находится в зоне действия
Евгений Плющенко с сыном до слез растрогали Яну
Ани Лорак похвасталась способностью делать
Голосовой помощник Siri на iPhone сравнила Трампа
Просмотреть все новости