Юлия Меньшова опубликовала в Instagram снимок в блестящем брючном костюме

В описании к публикации Юлия Меньшова поздравила своих подписчиков с завершением трудовой недели, напомнив, что сейчас в самом разгаре время распродаж – «чёрная пятница». По поводу наряда телеведущей в комментариях разгорелись настоящие споры, одним пользователям брючный костюм понравился, а другие выразили свою критику, отмечая, что стилисты подобрали звезде не слишком удачный образ.Однако нашёлся истинный знаток ситуации, подчеркнув, что виной всему неумелый фотограф, а не выбор одежды. Один из комментаторов написал, что в наряде всё супер, просто фотографировать нужно было сверху вниз, тогда и брючки смотрелись бы отлично.