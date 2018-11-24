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Юлия Меньшова опубликовала в Instagram снимок в блестящем брючном костюме

Юлия Меньшова в Instagram опубликовала очередную фотографию с работы, на ней телеведущая запечатлена в эффектном блестящем брючном костюме. По всей вероятности, в этом наряде звезда «Первого канала» принимала участие в съёмках ток-шоу «Сегодня вечером».

Юлия Меньшова опубликовала в Instagram снимок в блестящем брючном костюме

В описании к публикации Юлия Меньшова поздравила своих подписчиков с завершением трудовой недели, напомнив, что сейчас в самом разгаре время распродаж – «чёрная пятница». По поводу наряда телеведущей в комментариях разгорелись настоящие споры, одним пользователям брючный костюм понравился, а другие выразили свою критику, отмечая, что стилисты подобрали звезде не слишком удачный образ.

Однако нашёлся истинный знаток ситуации, подчеркнув, что виной всему неумелый фотограф, а не выбор одежды. Один из комментаторов написал, что в наряде всё супер, просто фотографировать нужно было сверху вниз, тогда и брючки смотрелись бы отлично.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:40

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