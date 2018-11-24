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Телеведущая Липа Тетерич в третий раз стала мамой

Бывшая солистка группы «Девочки» и телеведущая Липа Тетерич сообщила о том, что в третий раз стала мамой. Первый снимок с новорожденным она опубликовала на своей странице в Instagram.

Телеведущая Липа Тетерич в третий раз стала мамой

Знаменитости с успехом удаётся совмещать воспитание детей и карьеру. В 2007 году Липа Тетерич вышла замуж и родила сына Лавра, а два года назад у супругов появилась дочь Мелиса. Свою третью беременность артистка скрывала долгое время, а когда изменения в фигуре невозможно было замаскировать, она сообщила поклонникам о том, что скоро станет многодетной мамой.

Накануне Липа Тетерич сообщила о том, что её третий ребёнок появился на свет. В социальной сети на её странице появилась фотография, на которой она запечатлена с новорожденным. В описании к снимку она сообщила, что её третий наследник появился 22 ноября. Подписчики в комментариях принялись поздравлять теледиву с пополнением в семье.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:20

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