Телеведущая Липа Тетерич в третий раз стала мамой

Знаменитости с успехом удаётся совмещать воспитание детей и карьеру. В 2007 году Липа Тетерич вышла замуж и родила сына Лавра, а два года назад у супругов появилась дочь Мелиса. Свою третью беременность артистка скрывала долгое время, а когда изменения в фигуре невозможно было замаскировать, она сообщила поклонникам о том, что скоро станет многодетной мамой.Накануне Липа Тетерич сообщила о том, что её третий ребёнок появился на свет. В социальной сети на её странице появилась фотография, на которой она запечатлена с новорожденным. В описании к снимку она сообщила, что её третий наследник появился 22 ноября. Подписчики в комментариях принялись поздравлять теледиву с пополнением в семье.