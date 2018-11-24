Майкл Дуглас боится, что его дети унаследуют пагубные пристрастия





В прошлом 74-летний Майкл Дуглас прошел реабилитацию после алкогольной и наркотической зависимости. В настоящее время актёр счастлив в браке с 49-летней красавицей Кэтрин Зета-Джонс. В интервью с журналистами легендарный артист признался, что у него есть опасения за будущее 15-летней дочери и 18-летнего сына. На беспокойство у звезды имеются причины, поскольку от передозировки скончался его сводный брат Эрик, а также боролся с героиновой зависимостью сын Кэмерон от первого брака, отсидевший срок за наркотики. Пагубные привычки являются семейной бедой Дугласов.Сам актёр в 1991 году проходил реабилитацию по большей части от алкоголизма, а также лечился от наркозависимости. Курс лечения был пройден успешно, что помогло Майклу Дугласу разобраться в некоторых вещах. По словам артиста, зависимость коснулась обеих сторон его семьи, а младшие дети к ней значительно ближе, поэтому у звезды Голливуда есть опасения.