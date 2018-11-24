Лев Лещенко заступился за рэпера Хаски





Рэпера под псевдонимом Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов) 22 ноября арестовали на 12 суток. Молодого человека по решению суда обвинили в мелком хулиганстве, а также на музыканта было заведено уголовное дело за то, что он испортил чужой автомобиль. Рэпер готов был оплатить весь ущерб, но представителей правоохранительных органов это не остановило. Если музыканта признают виновным по этому делу, то ему грозит до двух лет тюремного заключения. Адвокаты готовы оспорить решение суда.В данной ситуации Лев Лещенко встал на сторону рэпера Хаски. По словам заслуженного певца, в творчество артистов силовики и сотрудники полиции не должны вмешиваться. Певец сравнил задержание и арест музыканта с цензурой советского времени, если подобные действия станут тенденцией, то это ужасно.