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Instagram Ольги Бузовой переполнен рекламой дешевых товаров

Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова, как известно, занимается еще и дизайном одежды и именно этот ее вид деятельности вызвал негатив у пользователей – им не понравился дизайн футболки с отпечатком поцелуя.

Подписчики Ольги уже давно критикуют ее за дешевый дизайн одежды, а футболка с принтом поцелуя, якобы ее личного, не принесла ожидаемого эффекта, и не вызвала ажиотажа.

Instagram Ольги Бузовой переполнен рекламой дешевых товаров

Критики заявили, что «дадут сто рублей» за футболку с «рыночным» дизайном и порекомендовали обратиться к настоящим дизайнерам, так как из-под рук Бузовой выходит сплошная кустарщина.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:18

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