Instagram Ольги Бузовой переполнен рекламой дешевых товаров

Подписчики Ольги уже давно критикуют ее за дешевый дизайн одежды, а футболка с принтом поцелуя, якобы ее личного, не принесла ожидаемого эффекта, и не вызвала ажиотажа.Критики заявили, что «дадут сто рублей» за футболку с «рыночным» дизайном и порекомендовали обратиться к настоящим дизайнерам, так как из-под рук Бузовой выходит сплошная кустарщина.