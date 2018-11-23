Instagram Ольги Бузовой переполнен рекламой дешевых товаров
Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова, как известно, занимается еще и дизайном одежды и именно этот ее вид деятельности вызвал негатив у пользователей – им не понравился дизайн футболки с отпечатком поцелуя.
Подписчики Ольги уже давно критикуют ее за дешевый дизайн одежды, а футболка с принтом поцелуя, якобы ее личного, не принесла ожидаемого эффекта, и не вызвала ажиотажа.
Критики заявили, что «дадут сто рублей» за футболку с «рыночным» дизайном и порекомендовали обратиться к настоящим дизайнерам, так как из-под рук Бузовой выходит сплошная кустарщина.
Подписчики Ольги уже давно критикуют ее за дешевый дизайн одежды, а футболка с принтом поцелуя, якобы ее личного, не принесла ожидаемого эффекта, и не вызвала ажиотажа.
Критики заявили, что «дадут сто рублей» за футболку с «рыночным» дизайном и порекомендовали обратиться к настоящим дизайнерам, так как из-под рук Бузовой выходит сплошная кустарщина.