



Теперь артистка обязана выплатить народному артисту 200 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб, а также выполнить обязательные работы общей продолжительностью 250 часов. Это стало наказанием за установку скрытой камеры в кабинете Армена Джигарханяна. Цымбалюк-Романовская публично заявляет, что готова потрудиться на благо общественности, но при этом не в первую очередь решила поднять вопрос о самой справедливости приговора в студии программы «Прямой эфир» для обсуждения с Андреем Малаховым, а также его гостями собственного положения.В Instagram Цымбалюк-Романовская опубликовала кадр, показывающий её в телестудии проекта с радостной улыбкой. Фото пианистка подписала цитатой из композиции Игоря Талькова: «И если с тобой играет судьба, Не надо грустить». Артистка отметила, что в передаче Андрея Малахова намерена прокомментировать «приговор».