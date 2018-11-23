Цымбалюк-Романовская решила обсудить приговор суда на ток-шоу Малахова
Виталина Цымбалюк Романовская приняла решение обсудить резолюцию суда по обвинению против неё в студии ток-шоу Андрея Малахова. Правосудие не приняло сторону экс-супруги Армена Джигарханяна, но уголовной ответственности по обвинительному приговор пианистке всё же удалось избежать.
Теперь артистка обязана выплатить народному артисту 200 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб, а также выполнить обязательные работы общей продолжительностью 250 часов. Это стало наказанием за установку скрытой камеры в кабинете Армена Джигарханяна. Цымбалюк-Романовская публично заявляет, что готова потрудиться на благо общественности, но при этом не в первую очередь решила поднять вопрос о самой справедливости приговора в студии программы «Прямой эфир» для обсуждения с Андреем Малаховым, а также его гостями собственного положения.
В Instagram Цымбалюк-Романовская опубликовала кадр, показывающий её в телестудии проекта с радостной улыбкой. Фото пианистка подписала цитатой из композиции Игоря Талькова: «И если с тобой играет судьба, Не надо грустить». Артистка отметила, что в передаче Андрея Малахова намерена прокомментировать «приговор».
Теперь артистка обязана выплатить народному артисту 200 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб, а также выполнить обязательные работы общей продолжительностью 250 часов. Это стало наказанием за установку скрытой камеры в кабинете Армена Джигарханяна. Цымбалюк-Романовская публично заявляет, что готова потрудиться на благо общественности, но при этом не в первую очередь решила поднять вопрос о самой справедливости приговора в студии программы «Прямой эфир» для обсуждения с Андреем Малаховым, а также его гостями собственного положения.
В Instagram Цымбалюк-Романовская опубликовала кадр, показывающий её в телестудии проекта с радостной улыбкой. Фото пианистка подписала цитатой из композиции Игоря Талькова: «И если с тобой играет судьба, Не надо грустить». Артистка отметила, что в передаче Андрея Малахова намерена прокомментировать «приговор».
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:55