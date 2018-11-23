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Жители России увидят максимальную яркость Луны во время «бобрового полнолуния» 23 ноября

Ночью 23 ноября в случае безоблачной погоды жители России смогут оценить вид естественного спутника Земли в максимальной яркости. Ноябрьское полнолуние иногда называют «бобровым», а причина появления неофициального имени имеет несколько версий.
Жители России увидят максимальную яркость Луны во время «бобрового полнолуния» 23 ноября

В соответствии с самым популярным предположением, именно в это время бобры особенно активно сооружали плотины. Несмотря на отсутствие у этих животных привычки впадать в спячку, зимой они становятся значительно менее подвижными ради экономии запасов энергии. По этой причине ощущение ноябрьских холодов вынуждает бобров как можно скорее закончить все приготовления к холодному периоду года.

Имеется также версия о том, что «бобровая луна» редко предвещала что-то хорошее самим животным, поскольку добытчики их меха нередко выбирали именно эту ночь для установки ловушек. После ноября бобры, как правило, прятались до конца весны. Ещё одним народным названием сегодняшнего полнолуния является «морозная луна». Исследователи считают, что такое наименование было широко распространено у многих племен американских индейцев.

При этом далеко не все названия, которые даются тому либо иному полнолунию, указывают на его отличие от прочих по внешним признакам. В частности, за последнее время можно чаще встретиться с упоминанием термина «голубая луна», обозначающего второе полнолуние, которое выпадает в одном календарном месяце, но с фактической стороны это самое обычное явление.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:15

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