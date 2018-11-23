Ради дополнительного заработка Ксения Собчак увеличила количество рекламы в своем Instagram

Более того, фолловеры продолжают муссировать тему возможного развода Ксении с мужем Максимом Виторганом. Эти слухи возникли после ссоры Собчак со своим супругом прямо в соцсети. Тогда Виторгану не понравилось, что его жена стала публиковать фото, где запечатлена с разными импозантными мужчинами.Зато фотографии рядом с мужем найти в ленте Собчак довольно проблематично, тогда как Максим, хоть иногда, но публикует снимки с Ксений.А в последнее время Ксения Собчак начала активно рекламировать различную продукцию: от косметики до бытовой техники. Именно «продвижение» последней и вызывало жаркую перепалку в Сети, но Собчак постаралась убедить подписчиков, что техника действительно качественная.Хейтеры отметили, что вероятно Собчак не хватает денег и потому она так рьяно принялась за рекламные заработки и предположили, что светская львица готовит себе «заначку» на тот день, когда ей придется распрощаться с Виторганом.