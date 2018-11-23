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Ради дополнительного заработка Ксения Собчак увеличила количество рекламы в своем Instagram

Подписчики Ксении Собчак в Instagram заметили обилие рекламных постов в микроблоге журналистки и объяснили это стремлением журналистки увеличить свой доход.

Более того, фолловеры продолжают муссировать тему возможного развода Ксении с мужем Максимом Виторганом. Эти слухи возникли после ссоры Собчак со своим супругом прямо в соцсети. Тогда Виторгану не понравилось, что его жена стала публиковать фото, где запечатлена с разными импозантными мужчинами.

Ради дополнительного заработка Ксения Собчак увеличила количество рекламы в своем Instagram

Зато фотографии рядом с мужем найти в ленте Собчак довольно проблематично, тогда как Максим, хоть иногда, но публикует снимки с Ксений.

А в последнее время Ксения Собчак начала активно рекламировать различную продукцию: от косметики до бытовой техники. Именно «продвижение» последней и вызывало жаркую перепалку в Сети, но Собчак постаралась убедить подписчиков, что техника действительно качественная.

Ради дополнительного заработка Ксения Собчак увеличила количество рекламы в своем Instagram

Хейтеры отметили, что вероятно Собчак не хватает денег и потому она так рьяно принялась за рекламные заработки и предположили, что светская львица готовит себе «заначку» на тот день, когда ей придется распрощаться с Виторганом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:49

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