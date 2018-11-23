Евгений Плющенко с сыном до слез растрогали Яну Рудковскую

Широкая публика достаточно давно знает, что ребенка Евгения Плющенко и Яны Рудковской весьма активно готовят к развитию публичной карьеры. Пока неясно, будет ли мальчик спортсменом или артистом. В свои 5 лет он уже начинает осваивать большую сцену. Видео, опубликованное Плющенко в Instagram, показывает фрагмент со съемок клипа на саундтрек, созданный для новогоднего шоу «Лебединое озеро».Видеоролик под песню Димы Билана «Прости» показывает выход фигуриста на лед вместе с сыном. В паре они демонстрируют танец на фоне красочных декораций. После этого Евгений Плющенко берет сына на руки — и, обняв, продолжает исполнять номер. Фигурист отметил, что его супруга при просмотре этих кадров «всплакнула».