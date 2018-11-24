В Финляндии собираются в будущем производить еду из воздуха и воды
На территории Финляндии сотрудники Solar Foods планируют в будущем производить еду из воздуха, а также воды. Массовое производство питательного порошка они запланировали на 2021 год.
Компания Solar Foods на строительство фабрики получила около 1 100 000 долларов. Её собираются построить вблизи Хельсинки. В свою очередь технология представляет собой определённый процесс получения водорода через электролиз воды. Стоит отметить, что водородом питаться будут полезные микробы. Они после термической обработки станут питательной смесью (порошком). Полезность нового продукта производитель сравнивает с морскими водорослями либо соей. Данный порошок будут использовать для эффективного обогащения рациона белком, что также касается всех продуктов питания.
Новостной портал «Dni24» ранее сообщал, что бельгийская компания Colossus смогла сделать крупнейший мобильный принтер 3D.
Компания Solar Foods на строительство фабрики получила около 1 100 000 долларов. Её собираются построить вблизи Хельсинки. В свою очередь технология представляет собой определённый процесс получения водорода через электролиз воды. Стоит отметить, что водородом питаться будут полезные микробы. Они после термической обработки станут питательной смесью (порошком). Полезность нового продукта производитель сравнивает с морскими водорослями либо соей. Данный порошок будут использовать для эффективного обогащения рациона белком, что также касается всех продуктов питания.
Новостной портал «Dni24» ранее сообщал, что бельгийская компания Colossus смогла сделать крупнейший мобильный принтер 3D.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00