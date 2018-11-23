Ольга Бузова выжимает все ресурсы из шоу «Принимай меня», чтобы не делать новое

Любой фанат звезды знает, сколько труда девушка отдала, совмещая работу на телепроекте «Дом-2» и создание концертного шоу «Принимай меня», который имел неплохой успех в московском Крокус Сити Холле.Многие сильнее зауважали Бузову после того, как звезда пришла на передачу к Андрею Малахову «Прямой эфир». На программе знаменитость подчеркнула, что её новое шоу станет началом пути в шоу-бизнесе. И от этого пути от Ольги ждут уже новые свершения.Правда, после долгожданной премьеры Оля сообщила, что хочет выступить с данной программой и в родном Петербурге, что удивило многих. Похоже, Бузова выжмет все соки из шоу, чтобы не делать новое, зарабатывая быстрые деньги в каждом городе, где зрители придут на певицу.Не исключено, что теледива попросту лукавила, рассказывая Андрею о наполеоновских планах, ибо получается, что Ольга зря жаловалась на упадок сил из-за усталости, ведь жертвы были принесены ради стабильных заработков в будущем «на готовеньком».Ну, а через месяц станет понятно, готова ли Ольга Бузова к новым трудностям, или её цель была сосредоточена на продвижении одного-единственного шоу.