Голосовой помощник Siri на iPhone сравнила Трампа с мужским половым органом





При запросе сведений о возрасте Дональда Трампа пользователям смартфона предоставлялось фото пениса. Необычный баг быстро получил популярность в соцсетях. Как оказалось, проблема имеет отношение к открытой всемирной библиотекой «Википедия».Во время обработки множества запросов Siri проводит с ней сверку. В действительности кто-то заменил на сайте изображение лица Дональда Трампа на половой орган, вследствие чего и произошел такого рода казус. На текущий момент проблема полностью решена.