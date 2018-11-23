Голосовой помощник Siri на iPhone сравнила Трампа с мужским половым органом
Пользователи интернета распространили информацию о курьезном случае с участием голосового помощника Siri на iPhone. Робот сравнил президента США с мужским половым органом.
При запросе сведений о возрасте Дональда Трампа пользователям смартфона предоставлялось фото пениса. Необычный баг быстро получил популярность в соцсетях. Как оказалось, проблема имеет отношение к открытой всемирной библиотекой «Википедия».
Во время обработки множества запросов Siri проводит с ней сверку. В действительности кто-то заменил на сайте изображение лица Дональда Трампа на половой орган, вследствие чего и произошел такого рода казус. На текущий момент проблема полностью решена.
При запросе сведений о возрасте Дональда Трампа пользователям смартфона предоставлялось фото пениса. Необычный баг быстро получил популярность в соцсетях. Как оказалось, проблема имеет отношение к открытой всемирной библиотекой «Википедия».
Во время обработки множества запросов Siri проводит с ней сверку. В действительности кто-то заменил на сайте изображение лица Дональда Трампа на половой орган, вследствие чего и произошел такого рода казус. На текущий момент проблема полностью решена.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:30