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Голосовой помощник Siri на iPhone сравнила Трампа с мужским половым органом

Пользователи интернета распространили информацию о курьезном случае с участием голосового помощника Siri на iPhone. Робот сравнил президента США с мужским половым органом.
Голосовой помощник Siri на iPhone сравнила Трампа с мужским половым органом

При запросе сведений о возрасте Дональда Трампа пользователям смартфона предоставлялось фото пениса. Необычный баг быстро получил популярность в соцсетях. Как оказалось, проблема имеет отношение к открытой всемирной библиотекой «Википедия».

Во время обработки множества запросов Siri проводит с ней сверку. В действительности кто-то заменил на сайте изображение лица Дональда Трампа на половой орган, вследствие чего и произошел такого рода казус. На текущий момент проблема полностью решена.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:30

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