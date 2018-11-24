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В России могут запретить очень мощные двигатели

В ближайшее время на территории России могут запретить очень мощные двигатели. Согласно предварительной информации, Госавтоинспекция станет принимать решения непосредственно по каждой силовой установке.

В России могут запретить очень мощные двигатели


Это может уменьшить количество происшествий на автомобильных дорогах. На сегодняшний день рабочая группа Росаккредитации разрабатывает чёткие правила тюнинга, а также сетку мощностей двигателей, считающихся самыми опасными. В данном случае речь ведётся о замене силовых агрегатов, а также увеличении крутящего момента. Причиной ДТП приблизительно в 40% случаях является превышение скорости, которое возможно при наличии очень мощного двигателя. Если запрет вступит в силу, на транспортные средства «Нива» нельзя будет осуществлять установку силовых агрегатов мощнее 103 л.с. Соответствующие правила должны появиться для каждого отдельного автомобиля.

В недавнем времени новостное интернет-издание «Dni24» сообщало, что фотошпионами был раскрыт интерьер большого кроссовера версии Hyundai Palisade.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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