В России могут запретить очень мощные двигатели
В ближайшее время на территории России могут запретить очень мощные двигатели. Согласно предварительной информации, Госавтоинспекция станет принимать решения непосредственно по каждой силовой установке.
Это может уменьшить количество происшествий на автомобильных дорогах. На сегодняшний день рабочая группа Росаккредитации разрабатывает чёткие правила тюнинга, а также сетку мощностей двигателей, считающихся самыми опасными. В данном случае речь ведётся о замене силовых агрегатов, а также увеличении крутящего момента. Причиной ДТП приблизительно в 40% случаях является превышение скорости, которое возможно при наличии очень мощного двигателя. Если запрет вступит в силу, на транспортные средства «Нива» нельзя будет осуществлять установку силовых агрегатов мощнее 103 л.с. Соответствующие правила должны появиться для каждого отдельного автомобиля.
В недавнем времени новостное интернет-издание «Dni24» сообщало, что фотошпионами был раскрыт интерьер большого кроссовера версии Hyundai Palisade.
Это может уменьшить количество происшествий на автомобильных дорогах. На сегодняшний день рабочая группа Росаккредитации разрабатывает чёткие правила тюнинга, а также сетку мощностей двигателей, считающихся самыми опасными. В данном случае речь ведётся о замене силовых агрегатов, а также увеличении крутящего момента. Причиной ДТП приблизительно в 40% случаях является превышение скорости, которое возможно при наличии очень мощного двигателя. Если запрет вступит в силу, на транспортные средства «Нива» нельзя будет осуществлять установку силовых агрегатов мощнее 103 л.с. Соответствующие правила должны появиться для каждого отдельного автомобиля.
В недавнем времени новостное интернет-издание «Dni24» сообщало, что фотошпионами был раскрыт интерьер большого кроссовера версии Hyundai Palisade.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00