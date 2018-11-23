АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Чулпан Хаматова напомнила о трагедии в семье Кирилла Се­реб­ренни­ко­ва

Чулпан Хаматова напомнила о трагедии, которая произошла в семье Кирилла Серебренникова. Актриса на собственной странице в соцсети Instagram представила снимок, на котором запечатлена вместе с его отцом, Семеном Серебренниковым.
Чулпан Хаматова напомнила о трагедии в семье Кирилла Се­реб­ренни­ко­ва

Хаматова сообщает, что Кирилла Серебренникова арестовали 1,5 года назад. В это время скончалась его мать. Отец режиссера сообщил, что намерен жить, поскольку хочет увидеть торжество справедливости. Он выразил крайнюю убежденность в том, что его сын невиновен.

«Я тоже верю в справедливость, хоть это и не всегда просто», — сообщила Хаматова.

Последняя поддерживает хорошие отношения с режиссером Серебренниковым. Все обвинения против него она считает надуманными. Актриса закрыла собственную публикацию от комментариев пользователей. Предположительно, это было сделано в избежание негативной реакции со стороны подписчиков.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России разработали компактный суперкомпьютер
Ольга Бузова выжимает все ресурсы из шоу
Тилля Линдеманна подозревают в новом романе
Посещаемая загадочным мужчиной Агузарова год не
Чулпан Хаматова напомнила о трагедии в семье
Воссоздан облик знаменитого убийцы 19 века Джона
Алла Михеева показала новогодние наряды своего
Глюкоза показала стойку на голове в облегающем
Погибающая звёздная система Апоп может разрушить
Жительница США скрывается от солнца из-за
Виктория Боня с друзьями организовала на
Ученые: Алкоголь делает потенциального полового
Юлия Тимошенко заявила о массовом бегстве
Штурм попросила 30 тысяч рублей за воспоминания
Фотошпионы раскрыли интерьер большого кроссовера
Анна Бузова ради возлюбленного отказалась от
Владимир Стеклов не планировал рождение третьей
Композитор Павел Андреев рассказал о своей игре
Ученые: Капустный сок вылечит человека от рака и
Ирина Купченко посетила премьерный показ
Рита Дакота рассказала, что её отец ни разу не
Светлана Зейналова рассказала о конфликтной
Медики: Хурма помогает организму бороться с
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла
Александр Гудков рассказал об отношении мамы к
Дочь актрисы Юлии Пересильд восхитила поклонников
Рыбные гены могут восстанавливать сердце после
В модельной линейке автобренда Audi произойдут
Полина Гагарина опубликовала в Instagram редкий
Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию
Просмотреть все новости