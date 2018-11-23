Хаматова сообщает, что Кирилла Серебренникова арестовали 1,5 года назад. В это время скончалась его мать. Отец режиссера сообщил, что намерен жить, поскольку хочет увидеть торжество справедливости. Он выразил крайнюю убежденность в том, что его сын невиновен., — сообщила Хаматова.Последняя поддерживает хорошие отношения с режиссером Серебренниковым. Все обвинения против него она считает надуманными. Актриса закрыла собственную публикацию от комментариев пользователей. Предположительно, это было сделано в избежание негативной реакции со стороны подписчиков.