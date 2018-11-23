Глюкоза показала стойку на голове в облегающем костюме

Певица разместила в своём микроблоге кадра в бежевом облегающем костюме, покрытом этническими контурными рисунками. Пользователи сравнили наряд с одеждой Лолиты на фестивале «Жара»., - признаётся певица.Поклонники достаточно высоко оценили «костюм», который вначале посчитали узором в форме тату. Они обозначили костюм как «бомбический комбез», а также похвалили Глюкозу за демонстрацию поклонникам пути развития, начавшегося с «пацанки» и приведшего в итоге к «грациозной кошечке».