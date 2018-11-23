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Виктория Боня с друзьями организовала на Мальдивах нудистский пляж

В социальной сети Instagram появились фотографии, на которых бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2", а ныне и модель и блогер Виктория Боня снята в довольно пикантном виде.

А если быть совсем точным, то Виктория со своей компанией купается в чём мать родила.

Виктория Боня с друзьями организовала на Мальдивах нудистский пляж

То, что Вика любит плавать голенькой, давно известно и такие снимки уже появлялись в сети. Девушка опять напомнила об этом, когда разместила в своем микроблоге фото, где она уселась на кусочек пляжа совсем обнажённой.

Виктория Боня с друзьями организовала на Мальдивах нудистский пляж

А как раз в это же время с того же самого пляжа фото выкладывает и Марко Ферерро, который отдыхает вместе с Боней.

В последнее время эта пара довольно часто выкладывала различные игривые фотографии с отдыха, где можно заметить, что Виктория просто легкомысленно прикрыта пляжным полотенцем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:51

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