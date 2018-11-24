Мария Захарова поделилась оригинальным снимком из Рима

Официальный представитель МИД РФ сделала селфи на Венецианской площади. Фоном для кадра выступил Витториано. В фото дипломат улыбается и указывает на колесницу, размещенную скульпторами на верхушке белого здания.— указала Захарова в комментарии к публикации.Поклонники на это отметили, что у дипломата получился достаточно живой снимок из отпуска, после чего пожелали ей хорошего отдыха. На это сообщение пресс-секретарь МИД РФ ответила, что посетила Рим по работе, а не для развлечений, и в самое ближайшее время возвратится в Москву. После этого пошутили, что ей стоит с большей осторожностью подписывать фотографии, иначе иностранцы могут испугаться возможной «оккупацией культурных и административных объектов Рима».