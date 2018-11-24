Мария Захарова поделилась оригинальным снимком из Рима
Мария Захарова поделилась оригинальным снимком из Рима. Дипломат пояснила, что посетила столицу Италии по рабочим вопросам.
Официальный представитель МИД РФ сделала селфи на Венецианской площади. Фоном для кадра выступил Витториано. В фото дипломат улыбается и указывает на колесницу, размещенную скульпторами на верхушке белого здания.
«Сейчас вскочу вон на ту колесницу и помчусь по облакам. Всем привет из Рима!» — указала Захарова в комментарии к публикации.
Поклонники на это отметили, что у дипломата получился достаточно живой снимок из отпуска, после чего пожелали ей хорошего отдыха. На это сообщение пресс-секретарь МИД РФ ответила, что посетила Рим по работе, а не для развлечений, и в самое ближайшее время возвратится в Москву. После этого пошутили, что ей стоит с большей осторожностью подписывать фотографии, иначе иностранцы могут испугаться возможной «оккупацией культурных и административных объектов Рима».
Официальный представитель МИД РФ сделала селфи на Венецианской площади. Фоном для кадра выступил Витториано. В фото дипломат улыбается и указывает на колесницу, размещенную скульпторами на верхушке белого здания.
«Сейчас вскочу вон на ту колесницу и помчусь по облакам. Всем привет из Рима!» — указала Захарова в комментарии к публикации.
Поклонники на это отметили, что у дипломата получился достаточно живой снимок из отпуска, после чего пожелали ей хорошего отдыха. На это сообщение пресс-секретарь МИД РФ ответила, что посетила Рим по работе, а не для развлечений, и в самое ближайшее время возвратится в Москву. После этого пошутили, что ей стоит с большей осторожностью подписывать фотографии, иначе иностранцы могут испугаться возможной «оккупацией культурных и административных объектов Рима».
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:00