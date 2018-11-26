В. М. Палихата займётся решением проблем поисковой сферы России
Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» был принят 25 лет назад – в январе 1993 года. После принятия документа в России начали активно появляться различные объединения и группы, общественные организации, чья деятельность связана с поиском захоронений. Практически каждый год в законопроект вносились коррективы и поправки с целью создания нормативной базы и разработки качественной поисковой практики. Эти вопросы решались, но наряду с этим появлялись проблемы. Последствия таких проблем, как застройка и перенос захоронений времён ВОВ, наличие неучтённых захоронений, достаточно ощутимы сегодня. Они нуждаются в незамедлительном решении.
Представители общественной организации «ПОИСКОВИКИ РОССИИ», аккумулируя накопленный практический опыт и высокий интеллектуальный потенциал поисковиков, займутся решением этих проблем. В их ближайших планах – активное развитие поисковой сферы с акцентом на реальные дела и достижения. Популизм, по словам членов организации, сейчас не важен.
Руководитель организации ОО ПР – известный многим бизнесмен и меценат Владимир Палихата. Он уже не первый год поддерживает поисковое движение. Палихата не понаслышке знает всю проблематику поисковой работы и уверен, что сможет решить этот вопрос.
Источник http://tverskaya13.ru/lica-stolicy/vladimir-palihata-ob-edinyaet-poiskovikov-rossii/
Представители общественной организации «ПОИСКОВИКИ РОССИИ», аккумулируя накопленный практический опыт и высокий интеллектуальный потенциал поисковиков, займутся решением этих проблем. В их ближайших планах – активное развитие поисковой сферы с акцентом на реальные дела и достижения. Популизм, по словам членов организации, сейчас не важен.
Руководитель организации ОО ПР – известный многим бизнесмен и меценат Владимир Палихата. Он уже не первый год поддерживает поисковое движение. Палихата не понаслышке знает всю проблематику поисковой работы и уверен, что сможет решить этот вопрос.
Источник http://tverskaya13.ru/lica-stolicy/vladimir-palihata-ob-edinyaet-poiskovikov-rossii/
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:00