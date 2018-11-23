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Уфологи: Нибиру находится в зоне действия гравитации Юпитера и скоро может полететь к Земле

Уфологи сообщили, что планета Нибиру, существование которой не признается официальной наукой, уже попала в зону действия гравитации Юпитера. Приверженцы теорий заговора предполагают, что в скором времени объект может приблизиться к Земле.
Уфологи: Нибиру находится в зоне действия гравитации Юпитера и скоро может полететь к Земле

Уфологи не приводят никаких доказательств наличия планеты Нибиру в Солнечной системе, но заявляют об изменении траектории её движения и направлении к Земле. На возражения астрономов приверженцы теорий о существовании загадочного объекта отвечают, что он якобы постоянно находится вне зоны видимости обсерваторий. Уфологи верят, что Нибиру постоянно движется, «прячась» за другими планетами и сбивая этим с толку ученых. Указывается, что в течение нескольких десятков лет она может приблизиться к Земле.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:00

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