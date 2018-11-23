Анна Бузова ради возлюбленного отказалась от косметики

Почти уже все знают, что у популярной певицы есть младшая сестра Аня, которая ничуть не уступает в красоте сестре, а даже превосходит ее, уверены многие.Неоднократно Ольгу и Анну сравнивали и по внешности, и по поведению, и по успеху. Некоторые говорили, что младшая-Бузова только благодаря сестре стала успешна в бизнесе.А вот по поведению Аня намного больше нравится людям, ведь она не одевается вызывающе, не заводит интрижек и не выставляет личную жизнь напоказ. Анна никогда не жаловалась на свои неудачи у мужчин и не плакала, как ее старшая сестра, которая постоянно рассказывает об отсутствии отношений и интимной жизни.Невооруженным глазом видно, что Анна Бузова намного милее. Ещё одно доказательство - недавняя публикация Ани в Instagram. Там девушка своей естественной красотой затмила Олю с её постоянным ярким макияжем.Подписчики попросили девушку не пользоваться косметикой. Фанаты заметили, что у неё даже ресницы свои, а не нарощенные. Сама Анна пост подписала словами, что отсутствием косметики обязана своему возлюбленному, который любит естественную красоту.