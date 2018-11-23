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Ани Лорак похвасталась способностью делать звездами участников шоу «Голос»

Знаменитая украинская и российская певица Ани Лорак в своем блоге Instagram поделилась архивным видеороликом, где можно увидеть как с ее помощью участники украинского шоу «Голос» становились популярными. Поклонники оценили талант кумира.
Ани Лорак похвасталась способностью делать звездами участников шоу «Голос»

На сегодняшний день Ани Лорак является наставником российского одноименного шоу. Примечательно, что остальные судьи мужчины: Баста, Константин Меладзе и Сергей Шнуров. Однако подобный опыт она уже имела в украинском варианте шоу начинающих талантов. Четыре года назад она смогла «увидеть» в конкурсантах будущих звезд. Например, Никита Алексеев (Alekseev) и солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая. Самое удивительное, что к данным артистам только она поворачивала свое кресло. В своем блоге певица показала видео, как именно все происходило, и напомнила своим подписчикам, что у нее достаточно успешный опыт в продвижении подопечных, которые становились весьма известными певцами.

Под постом Лорак решила спросить мнение своих читателей по поводу нынешнего шоу, и узнать, кто же из конкурсантов станет следующим известным исполнителем под ее началом. Многие согласились с мнением звезды в ее способности находить настоящих талантов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

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