Ани Лорак похвасталась способностью делать звездами участников шоу «Голос»

На сегодняшний день Ани Лорак является наставником российского одноименного шоу. Примечательно, что остальные судьи мужчины: Баста, Константин Меладзе и Сергей Шнуров. Однако подобный опыт она уже имела в украинском варианте шоу начинающих талантов. Четыре года назад она смогла «увидеть» в конкурсантах будущих звезд. Например, Никита Алексеев (Alekseev) и солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая. Самое удивительное, что к данным артистам только она поворачивала свое кресло. В своем блоге певица показала видео, как именно все происходило, и напомнила своим подписчикам, что у нее достаточно успешный опыт в продвижении подопечных, которые становились весьма известными певцами.Под постом Лорак решила спросить мнение своих читателей по поводу нынешнего шоу, и узнать, кто же из конкурсантов станет следующим известным исполнителем под ее началом. Многие согласились с мнением звезды в ее способности находить настоящих талантов.