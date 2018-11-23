Штурм попросила 30 тысяч рублей за воспоминания об умершем Осине
Наталья Штурм попросила 30 тысяч рублей за свои воспоминания о Евгении Осине. Давать интервью с упоминанием умершего музыканта без оплаты она отказалась.
Наталья Штурм не посетила запись передачи о Евгении Осине, снимавшуюся на одном из православных телеканалов. Певица сообщила, что не станет делиться воспоминаниями о друге без выплаты гонорара. Последний был оценен в 30 тысяч рублей, сообщают СМИ со ссылкой на слова Даны Борисовой. Сама телеведущая отметила, что возмущена бестактным поведением Штурм.
В собственном аккаунте Борисова сообщила, что стала участницей шоу, посвященного сложной судьбе Евгения Осина. В это время затрагивались темы поддержки и веры. Больше всего телеведущую перед съемками поразил вопрос со стороны редактора. Её спросили, не будет ли она поступать аналогично Наталье Штурм, затребовавшей за собственное участие в программе 30 тысяч рублей, отмечает Teleprogramma.pro.
Как стало известно ранее, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил в гибели Евгения Осина именно Наталью Штурм. Музыкант при жизни страдал от алкогольной зависимости.
Наталья Штурм не посетила запись передачи о Евгении Осине, снимавшуюся на одном из православных телеканалов. Певица сообщила, что не станет делиться воспоминаниями о друге без выплаты гонорара. Последний был оценен в 30 тысяч рублей, сообщают СМИ со ссылкой на слова Даны Борисовой. Сама телеведущая отметила, что возмущена бестактным поведением Штурм.
В собственном аккаунте Борисова сообщила, что стала участницей шоу, посвященного сложной судьбе Евгения Осина. В это время затрагивались темы поддержки и веры. Больше всего телеведущую перед съемками поразил вопрос со стороны редактора. Её спросили, не будет ли она поступать аналогично Наталье Штурм, затребовавшей за собственное участие в программе 30 тысяч рублей, отмечает Teleprogramma.pro.
Как стало известно ранее, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил в гибели Евгения Осина именно Наталью Штурм. Музыкант при жизни страдал от алкогольной зависимости.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:32