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Композитор Павел Андреев рассказал о своей игре на рояле в каньоне

Композитор Павел Андреев поделился историей об игре на рояле в каньоне. В одном из своих интервью музыкант рассказал, как именно ему пришла идея снять прославившее его видео.
Композитор Павел Андреев рассказал о своей игре на рояле в каньоне

Павел Андреев, автор проекта по названием «Рояль на свободе», стал широко известным в 2017-м после публикации видеозаписи игры в Мраморном Каньоне Карелии на плоту. Как сообщил композитор, он думал о проведении концерта на природе с 2013 года. В период поездки со своим другом по Мраморному каньону в Рускеале, у его товарища появилась мысль поставить в гроте рояль, чтобы сыграть в необычной обстановке. По прошествии 3-х лет Андреев отправился в Карелию вместе со своей супругой. Она, как и его друг, посчитала, что Михаил мог сыграть прямо там.

«Наши мысли совпали, и стало понятно: нужно пробовать», – цитирует слова музыканта «ПолитЭксперт».

Он отметила, что осуществить проект оказалось не слишком сложно, вопреки его опасениям. Все получилось само собой, а ключевые вопросы разрешились в течение всего одного дня. Знакомый плотник соорудил понтон, музыкальный инструмент был приобретен на «Авито», а транспортировку рояля обеспечил хороший друг.



 
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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:17

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