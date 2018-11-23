Агата Муцениеце показала в Instagram подготовку к Новому году
Знаменитая российская актриса Агата Муцениеце в социальной сети Instagram показала подписчикам забавный снимок, где она и ее муж Павел Прилучный (сериал «Мажор») запечатлены в новогодних масках. Поклонники отметили, что им радостно смотреть на воссоединение молодой семьи.
Не так давно Агата Муцениеце делилась своим негодованием по поводу того, что главный герой сериала «Мажор», которого играет Павел Прилучный неожиданно для публики и ее самой умирает. Однако плохое настроение актрисы длилось не долго. В ее аккаунте появилась публикация, где они с супругом дурачатся перед объективом камеры в масках лесных зверей. Под постом актриса отметила, что скоро «Елки». В то время, пока их дети отдыхают, они готовятся к этому событию.
Читатели блога Муцениеце обрадовались тому, что в семье царит идиллия, ведь недавно пара была на грани развода.
Не так давно Агата Муцениеце делилась своим негодованием по поводу того, что главный герой сериала «Мажор», которого играет Павел Прилучный неожиданно для публики и ее самой умирает. Однако плохое настроение актрисы длилось не долго. В ее аккаунте появилась публикация, где они с супругом дурачатся перед объективом камеры в масках лесных зверей. Под постом актриса отметила, что скоро «Елки». В то время, пока их дети отдыхают, они готовятся к этому событию.
Читатели блога Муцениеце обрадовались тому, что в семье царит идиллия, ведь недавно пара была на грани развода.