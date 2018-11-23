Агата Муцениеце показала в Instagram подготовку к Новому году

Не так давно Агата Муцениеце делилась своим негодованием по поводу того, что главный герой сериала «Мажор», которого играет Павел Прилучный неожиданно для публики и ее самой умирает. Однако плохое настроение актрисы длилось не долго. В ее аккаунте появилась публикация, где они с супругом дурачатся перед объективом камеры в масках лесных зверей. Под постом актриса отметила, что скоро «Елки». В то время, пока их дети отдыхают, они готовятся к этому событию.Читатели блога Муцениеце обрадовались тому, что в семье царит идиллия, ведь недавно пара была на грани развода.