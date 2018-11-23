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Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла ребенка после избиения в СИЗО

У бывшей участницы Дома-2 Анастасии Кочервей произошел выкидыш, когда она случайно оказалась в тюрьме в Турции.

Она признается, что теперь очень переживает за здоровье, ведь последствия могут быть ужасными.

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла ребенка после избиения в СИЗО

На реалити-шоу Кочервей завоевала репутацию довольно скандальной девушки. После ухода из телепроекта Анастасия также постоянно оказывалась в эпицентре всяких скандалов. Поклонники осуждали блондинку, ведь девушка ждала ребенка от бывшего парня Андрея Шабарина.

И вот выяснилось, что Кочервей потеряла младенца.

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла ребенка после избиения в СИЗО

Всё произошло в Турции, куда Настя отправилась для закупки одежды для магазина. Раньше эти поездки проходили нормально, однако в этот раз девушку почему-то арестовали. Полицейские действовали жестко и эти несколько дней в полиции обернулись для неё кошмаром.

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла ребенка после избиения в СИЗО

Анастасия потрясена грубостью сотрудников правоохранительных органов. В полиции требовали, чтобы она подписала какие-то непонятные документы, но подписывать эти документы Кочервей не стала. В результате, её просто депортировали в Россию.

Теперь звезда Дома-2 очень переживает, что потеря малыша скажется ее здоровье.

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла ребенка после избиения в СИЗО

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла ребенка после избиения в СИЗО

Напомним, с Андреем Шабариным Настя расставалась со скандалом. Молодой человек обвинил свою возлюбленную в недостойном поведении и доступности. Сама девушка всё это отрицала и собиралась рожать от Андрея.

Кочервей сегодня не собирается сдаваться. Теперь она думает, как продолжать работу в шоуруме, и при этом никогда не попадать в такие жуткие ситуациии.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:46

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