Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла ребенка после избиения в СИЗО





Она признается, что теперь очень переживает за здоровье, ведь последствия могут быть ужасными.На реалити-шоу Кочервей завоевала репутацию довольно скандальной девушки. После ухода из телепроекта Анастасия также постоянно оказывалась в эпицентре всяких скандалов. Поклонники осуждали блондинку, ведь девушка ждала ребенка от бывшего парня Андрея Шабарина.И вот выяснилось, что Кочервей потеряла младенца.Всё произошло в Турции, куда Настя отправилась для закупки одежды для магазина. Раньше эти поездки проходили нормально, однако в этот раз девушку почему-то арестовали. Полицейские действовали жестко и эти несколько дней в полиции обернулись для неё кошмаром.Анастасия потрясена грубостью сотрудников правоохранительных органов. В полиции требовали, чтобы она подписала какие-то непонятные документы, но подписывать эти документы Кочервей не стала. В результате, её просто депортировали в Россию.Теперь звезда Дома-2 очень переживает, что потеря малыша скажется ее здоровье.Напомним, с Андреем Шабариным Настя расставалась со скандалом. Молодой человек обвинил свою возлюбленную в недостойном поведении и доступности. Сама девушка всё это отрицала и собиралась рожать от Андрея.Кочервей сегодня не собирается сдаваться. Теперь она думает, как продолжать работу в шоуруме, и при этом никогда не попадать в такие жуткие ситуациии.