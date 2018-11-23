Посещаемая загадочным мужчиной Агузарова год не выходит из квартиры
Жанну Агузарову посещает загадочный мужчина, а сама она год не выходит из квартиры, сообщают СМИ со ссылкой на соседей знаменитости. Одна из последних отметила прекращение общения артистки с друзьями.
«Группа музыкантов кутила в её квартире неделями. Специфический запах травки вообще не выветривался, но лучше хоть так... Пропала певунья. Жанну уже год не видели», – цитируют СМИ источник.
Отмечается, что неизвестный мужчина среднего возраста носит Агузаровой продукты. Он иногда ставить пакет на пол, звонит и уходит, а спустя какое-то время приоткрывается дверь, и рука забирает набор продуктов. Еще одна соседка знаменитости сообщает, что вечерами в квартире артистки часто можно увидеть свет. Директор артистки Алексей Кан сообщил, что с певицей всё в порядке, и в настоящее время она путешествует. Приведенные ему слова соседей знаменитости менеджер назвал «глупостями».
«Группа музыкантов кутила в её квартире неделями. Специфический запах травки вообще не выветривался, но лучше хоть так... Пропала певунья. Жанну уже год не видели», – цитируют СМИ источник.
Отмечается, что неизвестный мужчина среднего возраста носит Агузаровой продукты. Он иногда ставить пакет на пол, звонит и уходит, а спустя какое-то время приоткрывается дверь, и рука забирает набор продуктов. Еще одна соседка знаменитости сообщает, что вечерами в квартире артистки часто можно увидеть свет. Директор артистки Алексей Кан сообщил, что с певицей всё в порядке, и в настоящее время она путешествует. Приведенные ему слова соседей знаменитости менеджер назвал «глупостями».
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:26