Посещаемая загадочным мужчиной Агузарова год не выходит из квартиры





, – цитируют СМИ источник.Отмечается, что неизвестный мужчина среднего возраста носит Агузаровой продукты. Он иногда ставить пакет на пол, звонит и уходит, а спустя какое-то время приоткрывается дверь, и рука забирает набор продуктов. Еще одна соседка знаменитости сообщает, что вечерами в квартире артистки часто можно увидеть свет. Директор артистки Алексей Кан сообщил, что с певицей всё в порядке, и в настоящее время она путешествует. Приведенные ему слова соседей знаменитости менеджер назвал «глупостями».