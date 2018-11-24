АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Возраст сорока 40 московских таксистов составляет 35 - 44 года - Исследование

Возраст сорока процентов московских таксистов составляет от 35 лет до 44 лет. Данная информация была передана информационным центром транспортного комплекса столицы.

Возраст сорока 40 московских таксистов составляет 35 - 44 года - Исследование


Между тем возраст 25 процентов столичных таксистов составляет 45 лет, а также больше. Проведя исследование, российские аналитики установили, что среди таксистов около 98% – это мужчины. Таким образом, оставшиеся 2% приходится на представительниц слабого пола.

Ранее новостное интернет-издание «Dni24» сообщало, что Роспотребнадзором была открыта горячая линия по услугам каршеринга, а также такси.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«ВКонтакте» вернет деньги за покупки
Возраст сорока 40 московских таксистов составляет
Уфологи: Нибиру находится в зоне действия
Евгений Плющенко с сыном до слез растрогали Яну
Ани Лорак похвасталась способностью делать
Голосовой помощник Siri на iPhone сравнила Трампа
Instagram Ольги Бузовой переполнен рекламой
Жители России увидят максимальную яркость Луны во
Агата Муцениеце показала в Instagram подготовку к
Цым­ба­люк-Ро­ма­нов­ская решила обсудить
Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о
Ради дополнительного заработка Ксения Собчак
Дарья Мельникова показала снимки с фотоссесии в
В России разработали компактный суперкомпьютер
Ольга Бузова выжимает все ресурсы из шоу
Тилля Линдеманна подозревают в новом романе
Посещаемая загадочным мужчиной Агузарова год не
Чулпан Хаматова напомнила о трагедии в семье
Воссоздан облик знаменитого убийцы 19 века Джона
Алла Михеева показала новогодние наряды своего
Глюкоза показала стойку на голове в облегающем
Погибающая звёздная система Апоп может разрушить
Жительница США скрывается от солнца из-за
Виктория Боня с друзьями организовала на
Ученые: Алкоголь делает потенциального полового
Юлия Тимошенко заявила о массовом бегстве
Штурм попросила 30 тысяч рублей за воспоминания
Фотошпионы раскрыли интерьер большого кроссовера
Анна Бузова ради возлюбленного отказалась от
Владимир Стеклов не планировал рождение третьей
Просмотреть все новости