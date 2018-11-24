Возраст сорока 40 московских таксистов составляет 35 - 44 года - Исследование
Возраст сорока процентов московских таксистов составляет от 35 лет до 44 лет. Данная информация была передана информационным центром транспортного комплекса столицы.
Между тем возраст 25 процентов столичных таксистов составляет 45 лет, а также больше. Проведя исследование, российские аналитики установили, что среди таксистов около 98% – это мужчины. Таким образом, оставшиеся 2% приходится на представительниц слабого пола.
Ранее новостное интернет-издание «Dni24» сообщало, что Роспотребнадзором была открыта горячая линия по услугам каршеринга, а также такси.
Между тем возраст 25 процентов столичных таксистов составляет 45 лет, а также больше. Проведя исследование, российские аналитики установили, что среди таксистов около 98% – это мужчины. Таким образом, оставшиеся 2% приходится на представительниц слабого пола.
Ранее новостное интернет-издание «Dni24» сообщало, что Роспотребнадзором была открыта горячая линия по услугам каршеринга, а также такси.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00