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Алла Михеева показала новогодние наряды своего бульдога в Instagram

Телеведущая Алла Михеева показала новогодние наряды своего французского бульдога в Instagram. Пёс Шнапс готовится к фотосессии с хозяйкой для обложки журнала.
Алла Михеева показала новогодние наряды своего бульдога в Instagram

В своём Instagram Михеева рассказала поклонникам, как с нетерпением ожидает празднование Нового года. Звезду "Вечернего Урганта" уже пригласили сделать несколько снимков для глянцевого журнала, а вместе с хозяйкой дебютирует и питомец Шнапс. Бульдога Михеева получила в подарок на день рождения и теперь пёс встречает её дома после съёмочных будней.

Собаку знаменитость очень любит и успела купить ей разные зимние костюмы. Выбрать праздничный наряд для Шнапса ведущей не легче, чем подобрать образ самой себе.

"Дорогие друзья! У нас будет съёмка для первой новогодней обложки в жизни Шнапса. Мы провожаем год собаки и встречаем год свиньи. Подбираю Шнапсу наряд", - поделилась Михеева с подписчиками, предложив выбрать наилучший костюм.

Отметим, что среди российских звёзд отнюдь не редкость обзаводиться четвероногими, а некоторые разводят у себя в домах целую стаю любимцев. К заядлым собачникам относятся Ольга Орлова, Екатерина Волкова и Евгений Плющенко с Яной Рудковской.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:07

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