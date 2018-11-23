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В Москве артиста балета Александра Дымовского задержали по подозрению в ложном сообщении о теракте

В Москве задержали артиста балета Александра Дымовского. Его подозревают в ложном сообщении о теракте. Данный инцидент случился 6 ноября.

В Москве артиста балета Александра Дымовского задержали по подозрению в ложном сообщении о теракте


Временно неработающего Дымовского задержали на улице Воздвиженка. Представители следственного отдела по расследованию преступлений в московском метрополитене возбудили уголовное дело, по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В органах правоохранения заявили, что 6 ноября Александр Дымовский поздно вечером попытался попасть на станцию метро, которая носит название "Александровский сад". При этом артист балета находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники охраны не захотели пускать его внутрь. Мужчина после этого подошел к прохожей, посоветовав ей не идти в сторону станции, потому что там будет взрыв. Женщина после этого позвонила в отделение полиции, сообщив о "готовящемся теракте".

Новостной российский портал «Dni24» раньше сообщал, что ФСО была раскрыта причина взлёта вертолет МИ-8 над московским Кремлем.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:55

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