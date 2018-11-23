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Жительница США скрывается от солнца из-за редкой болезни

[b]Из-за редкой болезни жительница США в возрасте 54 лет вынуждена скрываться от солнца. Уроженка Доминиканской республики Фатима Перес сообщила, что страдает по причине непереносимости солнечного света.
Жительница США скрывается от солнца из-за редкой болезни

Кожа Перес всегда оставалась покрытой ожогами, а к 20 годам она почти полностью лишилась волос и зрения. У неё диагностировали пигментную ксеродерму. При этом заболевании клетки кожи не способны восстановиться после влияния на них потока ультрафиолетового излучения. Брат Перес скончался от того же заболевания в возрасте 9 лет.

«Врачи говорили родителям о диагнозе, но не отметили, что солнце может меня убить», — сообщила американка.

В США она переехала, когда ей исполнилось 23 года. Там ей могли предоставить более качественную медпомощь. В настоящее время 54-летняя Перес проживает в доме с тонированными окнами и всегда задернутыми шторами. Учитывая это, ей приходится каждые 2 часа наносить новый слой крема против загара. Она крайне редко выходит на улицу и делает это лишь в спецкостюме, вес которого составляет порядка 2-х кг.

«Надеваю пончо до колен, сшитое из 2-х слоев наиболее плотной джинсы. Капюшон позволяет прикрыть лицо почти полностью. Конечно, еще одеваю солнечные очки, вокруг которых развешена ткань. Есть шляпа из солнцезащитного материала с длинным козырьком и специальные перчатки», — описывает она собственный наряд.

Этот костюм приходится носить в любую погоду. Вдобавок, она вынуждена избегать галогенных ламп и всегда держит при себе экспонометр для контроля уровня света. Женщина создала благотворительный фонд XP Grupo Luz de Ezperanza, который оказывает помощь страдающим от ксеродермы людям. Болезнь встречается очень редко.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:52

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