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Погибающая звёздная система Апоп может разрушить Землю

Погибающая звёздная система Апоп в созвездии Наугольника способна разрушить Землю. Взрыв двойного светила может вызвать мощный гамма-всплеск.
Погибающая звёздная система Апоп может разрушить Землю

Апоп находится в 2,4 килопарсеках от Земли. Астрономы назвали систему в честь огромного змея из египетской мифологии, поскольку форма двойной звезды напоминает рептилию. Два светила Вольфа - Райе соседствуют с так называемым сверхгигантом. Открыли систему с помощью телескопа ESO с приёмником VISIR.

Последние исследования показывают, что Апоп находится на финальной стадии своего существования и близок к гибели. Когда звёздная система взорвётся, гамма-всплеск пройдёт через Млечный путь, где она и находится. Из-за галактических ветров пылевой шлейф быстро распространится до Земли.

Некоторые научные специалисты считают, что космическая катастрофа может поставить под угрозу людей. Однако скептики приводят в качестве довода отклонение оси вращения Апопа по отношению к Земле, так что гамма-всплеск почти не затронет жизнь на планете.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:00

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