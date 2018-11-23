Погибающая звёздная система Апоп может разрушить Землю





Апоп находится в 2,4 килопарсеках от Земли. Астрономы назвали систему в честь огромного змея из египетской мифологии, поскольку форма двойной звезды напоминает рептилию. Два светила Вольфа - Райе соседствуют с так называемым сверхгигантом. Открыли систему с помощью телескопа ESO с приёмником VISIR.Последние исследования показывают, что Апоп находится на финальной стадии своего существования и близок к гибели. Когда звёздная система взорвётся, гамма-всплеск пройдёт через Млечный путь, где она и находится. Из-за галактических ветров пылевой шлейф быстро распространится до Земли.Некоторые научные специалисты считают, что космическая катастрофа может поставить под угрозу людей. Однако скептики приводят в качестве довода отклонение оси вращения Апопа по отношению к Земле, так что гамма-всплеск почти не затронет жизнь на планете.